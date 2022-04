¿Petro o Gutiérrez?: Partido Liberal discute con tensión cuál será su candidato

El Partido Liberal vive división, pero ya tiene listo el documento programático al que se suscribiría el candidato electo. Foto: Archivo

En medio de tensiones, presiones y diferencias, el Partido Liberal se encuentra reunido este martes para decidir, finalmente, a qué candidato presidencial acompañará en la primera vuelta que se celebrará el próximo 29 de mayo. El expresidente César Gaviria está sentado con las bancadas de senadores y representantes electos quienes, según los congresistas que están allá, se vive alta división en torno a qué hacer. La dirección roja no invitó a los parlamentarios que terminan período el 20 de junio y que, por quemarse en las urnas, no repiten curul en los próximos cuatro años.

El Partido Liberal está reunido en el Hotel Sheraton de la calle 26, de Bogotá y según Rcn Radio, el candidato presidencial Gustavo Petro estaría en el Hotel Marriot, para estar cerca de los parlamentarios y “ejercer presión” sobre la decisión. La discusión es delicada pues todavía los números no están dados para que Gustavo Petro, del Pacto Histórico, o Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, salgan vencedores. No obstante, el ambiente está caliente pues cada sector ha salido a dar sus argumentos para apoyar al uno y al otro, pero hay un tercer sector que pide dejar a los militantes rojos en libertad.

Según varios congresistas que pidieron no ser nombrados, para hablar en tranquilidad, el expresidente César Gaviria, director de la colectividad, estaría con el candidato de derecha, Federico Gutiérrez. “Creo que ya tienen acuerdos burocráticos con ‘Fico’”, dice uno de ellos, agregando además que “se armó” la pelea justamente porque hay varios liberales rebeldes que no están de acuerdo con repetir la historia de hace cuatro años, cuando Gaviria anunció en segunda vuelta que apoyaban al entonces candidato, Iván Duque.

Los congresistas presentes en la reunión también manifestaron que el expresidente César Gaviria estuvo largo rato dando un discurso en el que arremetió contra el populismo, y repitió su discurso sobre las “líneas rojas” que son el límite de la colectividad. “No podemos dejar que del país se apodere el populismo o el autoritarismo. La retórica vana de sembrar entre los ciudadanos miedos, odios y temor al cambio no es lo nuestro. No queremos la nostalgia de algún caudillo montado en su caballito: tratando de vender el mito que pretende que solo determinada persona puede gobernar el país”, hizo parte de su declamación, en la que también incluyó críticas al gobierno del presidente Iván Duque. También se refirió al odio, la polarización y la necesidad de construir unos acuerdos programáticos para el próximo gobierno.

Aunque esas palabras de Gaviria están en línea con el documento programático para que su candidato suscriba, fuentes que están presentes en esa reunión aseguran que la decisión de bancada, tal parece, será irse con Federico Gutiérrez y que eso ya estaría acordado con los parlamentarios más fieles al expresidente.

“Estamos muy cerca a ‘Fico’ y las mayorías rodean a Gaviria. Él ya habló con todos antes de esta reunión. Los últimos eventos, las formas y maneras son mensaje político desastroso y no genera confianza”, dijo uno de los representantes rojos que está en la reunión. Esto lo explica porque si bien el Partido Liberal estaba esperando que pasara Semana Santa para ver qué candidato punteaba en las encuestas e irse con él, lo cierto es que, según dice la fuente, el tema del perdón social, los líos judiciales de la senadora electa Piedad Córdoba, y en total todo el asunto de la visita del hermano de Petro y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tienen que ver con la decisión de irse con Gutiérrez.

“Las declaraciones sobre las pretensiones que se tienen con el Banco de la República y el perdón social son propuestas vacías por q no se ve como ejecutarlas”, agregó uno de los legisladores. Aún falta muchos congresistas por intervenir pero el expresidente César Gaviria dice que “hasta que no tomemos decisión no salimos”.

