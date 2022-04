Los movimientos del gabinete de Duque

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa, al considerar que el presidente debió nombrar a una mujer para cumplir con la Ley de Cuotas en su momento de posesión. Foto: Presidencia

La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión judicial inédita: tumbar el nombramiento de un ministro del gobierno de turno por incumplimiento de la Ley 581 de 2000. Aunque la culpa recae en el presidente, pues es él quien tiene la discrecionalidad de poner y quitar a jefes de cartera, el que se vio perjudicado con el fallo es directamente Diego Molano, ministro de Defensa, quien aún permanece en su cargo por las posibilidades de apelación que tiene.

En contexto: ¿Qué es la Ley de Cuotas, razón por la que Diego Molano no podría ser ministro?

Este nombramiento no fue el único demandado por organizaciones de mujeres y Dejusticia, también está el de Daniel Palacios, ministro del Interior; Felipe Buitrago, exlíder de la cartera de Cultura, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, de los cuales no ha habido decisión hasta ahora. En este artículo solo se hablará de los ministerios y los hombres y mujeres que han pasado por allí para determinar si el primer mandatario cumplió o no con la Ley de Cuotas.

Esta es la primera vez que una autoridad judicial falla a favor de la Ley, pues la normativa no es específica en cuanto a sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, no es la primera vez que se presentan demandas por su infracción. Las hubo en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes, mientras se estudiaba el recurso, hicieron nuevos cambios en los que se apegaban a la ley y el proceso en los tribunales administrativos se caía.

La decisión en el caso de Molano es un precedente, ya que meses después de su nombramiento el presidente Duque hizo cambios en los que incluyó a más mujeres y ya cumplía la Ley de Cuotas. También el fallo es un mensaje al poder más alto del país, en cuanto a que la ley se debe cumplir en todo momento. “Lo que ha demostrado Duque en este tiempo es su no cumplimiento efectivo de la ley y su falta de compromiso con la participación política de las mujeres. Y, más allá de eso, con el Estado de derecho, porque está incumpliendo una ley”, dijo hace unos días Diana Guzmán, una de las demandantes por parte de Dejusticia.

Le puede interesar: Paridad en el Ejecutivo: a medias.

Estos movimientos también hay que analizarlos con base en la promesa de paridad que hizo el mandatario antes de posesionarse como presidente. “Tendremos un gabinete paritario”, escribió en Twitter celebrando que su gobierno marcaría un hito en la historia del país al tener a la primera mujer en la Vicepresidencia. Esa voluntad que expresó se fue desdibujando con el tiempo y su propósito de promocionar la participación política de las mujeres terminó por contrariarse durante el tiempo que incumplió la Ley de Cuotas.

“En ese entonces, lanzó un mensaje importante para los otros servidores y la sociedad, de que abrazaba la igualdad, la equidad de género, incluso, la paridad. Al incumplir, el mensaje es aún peor, de que le dejó de importar o ya no cree en la igualdad. Lo que demuestra es su falta de compromiso con la garantía de los derechos de las mujeres y sigue lanzando un mensaje de que entonces las leyes se pueden violar”, comentó Guzmán en 2021 cuando presentaron las demandas.