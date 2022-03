Los nuevos candidatos deben definir esta semana su fórmula vicepresidencial

Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez tienen que definir esta semana su fórmula vicepresidencial. Foto: El Espectador

La campaña presidencial apenas comienza. Aunque esta se robó todos los reflectores a las elecciones legislativas, apenas está comenzando oficialmente. Es más, solo hasta esta semana se terminará la inscripción oficial de los precandidatos que ganaron las consultas del 13 de marzo, esto incluye la definición de la fórmula vicepresidencial.

La ley les permite a los ahora candidatos definir cuál será su vicepresidente en caso de ganar hasta este viernes, 18 de marzo. La razón de esta ventana extra frente a los que ya eran aspirantes oficiales a la presidencia es permitir que los resultados de las consultas puedan definir quién ocupa este cargo.

En el caso del Pacto Histórico, la alta votación de Francia Márquez puso en aprietos a la coalición de izquierdas. Antes de las elecciones del domingo se venía hablando de que la vicepresidencia de Gustavo Petro iba a servir de moneda de cambio para negociar con el liberalismo y otros sectores que podían adherirse. Sin embargo, con el buen resultado de la lideresa caucana, esta se convierte en un factor que no puede ser ignorado.

En un primer momento, en el Pacto se había dicho que el que quedara de segundas en la consulta iba a ser la fórmula vicepresidencial de la coalición. No obstante, como se dijo anteriormente, se llegó a plantear este cargo como un punto de encuentro para negociar con los liberales. Aunque el buen resultado de Márquez pone a dudar al petrismo sobre si ir en el tarjetón con ella o no, esta quitó presión a la definición al señalar que su “afán no es por un cargo”, sino el cambio del país.

De llegar los liberales al Pacto Histórico, se ha venido hablando de que este cargo debería recaer en una mujer asociada a la colectividad. Por eso han sonado nombres como el de la excanciller María Emma Mejía, que hace unas semanas descartó que fuera a aspirar a la vicepresidencia con Petro, y el de María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, que ya hace unas semanas tuvo sus primeras reuniones con el líder de la Colombia Humana.

Por el lado de Federico Gutiérrez, aún no está claro quién pueda ser quien lo acompañe en el tarjetón. Su alta votación descolocó a la derecha y hasta ya cobró la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, que anunció que le brindará su apoyo. Lo único que se sabe es que el exalcalde de Medellín anunció que en los próximos días tendrá adhesiones de la Alianza Verde y el Partido Liberal.

También se ha dicho que antes del viernes tendrá encuentros con César Gaviria, director del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical y quien tiene hasta esta semana para definir si se lanza o no a la presidencia. Puede que de estas reuniones y adhesiones salga la fórmula vicepresidencial de ‘Fico’.

El centro fue el que quedó mal parado con la votación de este domingo. Sacaron la consulta menos votada y las divisiones internas no hacen pensar que la fórmula vicepresidencial pueda salir de sus propias filas. Incluso, ante la posibilidad de que no sean competencia en la primera vuelta, ya hay ofrecimientos al centro para que renuncie a su candidatura y llegue a uno de los sectores que sí tuvo un amplio caudal electoral el 13 de marzo.

Las fórmulas vicepresidenciales que ya están en firme

Hasta ayer, ya eran seis candidaturas presidenciales y vicepresidenciales las que estaban en firme. Sin embargo, con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, cuya fórmula iba a ser Alicia Eugenia Silva, este número bajó a cinco. Hasta el momento se sabe que Rodolfo Hernández irá con Marelen Castillo como su posible vicepresidenta. No ha sido tarea fácil para el ingeniero definir su fórmula. En un primer momento, varios empresarios le dijeron que no. Luego, la periodista Paola Ochoa le aceptó el cargo, pero a los dos días renunció.

En el caso de Ingrid Betancourt, su segundo será el coronel retirado José Luis Esparza. Este oficial fue el comandante de la Operación Jaque, operativo militar que permitió la libertad de Betancourt y otros secuestrados por la extinta guerrilla de las Farc. En el caso del exministro Luis Gilberto Murillo, su fórmula es Andrés Felipe Vasco, consultor de comunicación corporativa.

Por los lados de la derecha figuran Enrique Gómez, por Salvación Nacional, y John Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres. El primero llevará al empresario antioqueño Carlos Cuartas como su segundo en la candidatura. Por el lado del senador cristiano, este se inscribió este viernes en conjunto con Sandra de las Lajas, exdirectora de planeación del Valle del Cauca.