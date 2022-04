Polémica por publicidad de Petro acompañada con mensaje para Alcaldía de Medellín

Varias situaciones, que envuelven a Diana Osorio, esposa de Quintero, y a sus exsecretarios, levantan suspicacias sobre posible participación política indebida. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Como publicidad política se está calificando, una coincidencia o no, la proyección de un lema de campaña de Gustavo Petro, junto a su foto, en una pantalla digital que agradecía a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por su programa de entrega de computadores a estudiantes, que incluía el logo de la administración.

La polémica se ventiló este martes, cuando una persona alertó que tanto el logo de la Alcaldía como la foto de Petro aparecían en un slide independientes proyectados en una misma pantalla ubicada en una pared visible sobre la carrera 65 del barrio Castilla, noroccidente de Medellín.

El mensaje a Quintero, junto al logo de la Alcaldía, dice: “muchas gracias alcalde por los computadores nos ha brindado, ya que nos ha facilitado mucho la vida y en las tareas del colegio (sic)”. Mientras que el contenido alusivo a Petro se lee “un sueño hecho realidad. Petro presidente”.

El Espectador consultó a la Alcaldía, que negó que la pantalla perteneciera a la administración o que se contratara para difundir algún contenido institucional. Desde la oficina de prensa se manifestó que el dispositivo era de un privado y que no tenían conocimiento de los contenidos que se visualizaron en este.

Es más, desde la campaña de Petro, Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico para primera vuelta, señaló que desconocían de esta publicidad, por ende, no hace parte de sus planes de comunicación de la candidatura del también senador de la Colombia Humana. “Desconocemos y desautorizamos a sus promotores y financiadores”, escribió en Twitter.

¿Y por qué se habla de presunta participación política indebida? Con suspicacia se vio la renuncia de los tres secretarios de Quintero más cercanos para unirse de inmediato a la campaña de Petro en Medellín, a través del movimiento Independientes, con el que el alcalde resultó electo. Estos son Esteban Restrepo, de Gobierno; Juan Pablo Ramírez, de Inclusión Social; y Juan Upegui, de la No-Violencia, quien también es primo de Diana Osorio, esposa del alcalde.

Así mismo, no cayó muy bien en la ciudad que Osorio, que se reconoce como gestora social y no primera dama de la capital antioqueña, hiciera un recorrido por la ciudad un fin de semana con la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcócer. Además, Osorio ha manifestado su apoyo a la campaña del Pacto Histórico, posición que puede plantear públicamente, pues las parejas de los mandatarios no son reconocidas como funcionarios.

Estos son un par de hechos que ciudadanos advierten de posibles acercamientos entre la administración de Medellín y la campaña de Petro, sin contar, por ejemplo, que Quintero se unió al llamado de revisión de votos en las mesas de votación en las que el Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana no registraban apoyos.

Sobre la pantalla que disparó la polémica, Claudia Carrasquilla, excandidata al Senado y exfiscal, criticó la replicación de mensajes de publicidad política sobre Petro y contenidos con el logo de la Alcaldía. “Hasta cuándo Daniel Quintero seguirá participando en política y usando los bienes públicos para hacerle campaña a Gustavo Petro. Esta valla electrónica es pagada con recursos del municipio de Medellín”, escribió en Twitter.

