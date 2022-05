“¿Qué clase de cambio queremos: suicidarnos o avanzar?”: Gustavo Petro

Gustavo Petro saluda junto a su candidata a la vicepresidencia Francia Márquez este domingo durante su discurso luego de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, obtuvo 40,3 % de la votación en la primera vuelta de la elección presidencial. El exsenador y exalcalde de Bogotá obtuvo más de ocho millones de votos y se dirigió a sus seguidores desde el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá.

Durante su intervencion en Bogotá, Petro aseguró que “hoy podemos decir que el proyecto político del presidente Duque y sus aliados ha sido derrotado en Colombia. Creo que la votación total de Colombia lo que lanza es ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era. Estamos a un millón de votos de ganar”.

Lea también: Gustavo Petro: los puntos clave de su plan de gobierno

Y siguió: “Ahora se trata de construir, de ver qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué consistiría ese cambio? Hoy se define qué clase de cambio queremos: si suicidarnos o avanzar”.

#ENVIVO "Hoy podemos decir que el proyecto político del presidnete Duque y sus aliados ha sido derrotado en Colombia. Ahora se trata de construir, de ver qué es lo que vamos a hacer": Gustavo Petro. https://t.co/760f4osRFa#EleccionesColombia pic.twitter.com/kzCyxcDgFv — El Espectador (@elespectador) May 30, 2022

En medio de su discurso Petro se refirió varias veces a Rodolfo Hernández, quien será su contendor en segunda vuelta: “La corrupción no se combate con frases de Tik Tok. Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos? No es un proceso de mentiras. Son unos indicios reales. ¿Seguimos por ahí? ¿Seguimos por el camino de las frases huecas mientras lo que se hace es seguir con las cosas como están? Una sociedad en la que los hombres gobiernan y las mujeres cocinan: ¿eso no es de hace dos siglos? ¿Podemos ser una gran Nación si admiramos a Hitler?”.

El candidato del Pacto Histórico agregó: “Le hablo a ese empresariado temeroso, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poerosa y no tanto, con pequeños y medianos, a los cuales les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros. Bueno, ha llegado el momento de escoger: les propongo justicia social y estabilidad económica. Y estabilidad económica significa justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. No pueden crecer las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre”.

Petro se pronunció luego de que lo hicieran Rodolfo Hernández, quien apareció en una transmisión en remoto desde una cocina, y Sergio Fajardo, quien se dirigió a sus seguidores desde su sede de campaña en Bogotá.

Durante su intervención, Hernández aseguró que “hoy ganó el país que no quiere seguir un día más con los mismos y las mismas que nos ha llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos. Hoy ganó la una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y corrupción”.

Lea también: Rodolfo Hernández: los puntos clave de su plan de gobierno

Por su parte, Fajardo dijo que “tenemos que saber perder y entender que no fuimos escogidos. Las dos personas que encabezan las elecciones representan un cambio”.

