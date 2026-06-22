Álvaro Uribe carga contra asesor clave de la campaña de De la Espriella: ¿qué dijo?

Álvaro Uribe y Carlos Suárez. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un día después de que se conocieran los resultados electorales que dejaron a Abelardo de la Espriella como presidente electo en el preconteo, el expresidente y líder natural del Centro Democrático cargó contra uno de los asesores clave de la campaña de Defensores de la Patria.

Se trata de Carlos Suárez, e estratega de campaña con el que De la Espriella alcanzó la victoria este domingo. Uribe aseguró a través de su cuenta de X: “Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba y a Cepeda a hablar con ex paramilitares extraditados a preguntar por mi”, expresó.

Lea: Gustavo Petro después del poder: ¿qué papel tendrá tras el empalme con De la Espriella?

Este nuevo mensaje llega luego de uno que había publicado el expresidente en abril de 2026, durante la primera fase de la campaña -en la que Paloma Valencia todavía era candidata-.

“Cuidado con asesores de campaña: Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con ex Paramilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, dijo en su momento.

Le puede interesar: Trump prevé con De la Espriella “una relación más sólida” entre Colombia y EE. UU.

Dentro de los documentos publicados por Uribe, se encuentra uno en el que presuntamente, durante la campaña de De la Espriella se habrían contratado influenciadores para atacarlo a él y a sus personas cercanas a través de redes sociales. Si bien esta es la versión de Uribe, Suárez ha negado esos hechos.

El expresidente lo responsabilizó de ayudar a buscar “falsos testigos” en su contra. Esta pelea llega luego de varios choques entre el uribismo y De la Espriella, que sin embargo se dejaron a un lado cuando Valencia anunció su apoyo y el de su partido al candidato de Defensores de la Patria para la segunda vuelta.

Además, en el pasado, en medio de los ataques por parte de simpatizantes de la campaña de De la Espriella hacia Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la candidata de su partido y pidió respeto entre ambas campañas al mencionar que “el doctor Abelardo se refiere bien a mí, pero su misma campaña o él maltrata a Paloma o las personas que la acompañan”. Frente a esto, el aspirante por Defensores de la Patria aseguró que “los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones”.

Puede leer: De Samper vs. Pastrana a De la Espriella vs. Cepeda: las elecciones más reñidas

La guerra entre ambas candidaturas se elevó durante el último mes de la contienda de primera vuelta. Todo inició en forma el 5 de mayo, cuando la senadora Valencia, junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron una carta para realizar un debate público con la otra candidatura de la derecha, que encabeza el aspirante de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, junto a José Manuel Restrepo.

Frente a la propuesta, De la Espriella señaló que “la campaña no es para jugarreticas” y decantó la iniciativa como una acción que ocurre tras los resultados de las últimas encuestas, pues, según dijo, ya se había organizado un espacio similar semanas antes y la candidata canceló su participación a ese encuentro: “¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”, agregó.

Puede leer: De la Espriella se reúne con Bernie Moreno de EE. UU: el senador volverá para la posesión

Esa respuesta acabó con el tono cordial que se había planteado en las toldas uribistas, pues Valencia criticó varios puntos de la campaña del abogado. El primero de ellos fue la permanencia de este en Italia durante los últimos años y la posición frente al plebiscito de 2016. También habló de las encuestas, donde aseguró: “Estamos empatados. Muestran que nuestra campaña es la única capaz de ganarle a Cepeda en segunda vuelta”.

Este último choque entre Uribe y Suárez abre interrogantes sobre cómo funcionará la gobernabilidad durante el gobierno de De la Espriella, pues necesitará negociar y llegar a acuerdos con los partidos tradicionales que lo apoyaron para llegar a la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.