Así va la reorganización del Congreso con el proceso de escrutinio

En todo el país las comisiones escrutadoras continúan con su trabajo para verificar las actas electorales. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El proceso de verificación y consolidación de los resultados del pasado 8 de marzo sigue en curso. Candidatos, testigos electorales y veedores están con los ojos puestos en las actas electorales para revisar cada voto que fue depositado en las urnas y así tener una información definitiva de cómo estará compuesto el Congreso de 2026-2030.

El resultado del preconteo, que no es un jurídicamente vinculante ni oficial, dejó al Pacto Histórico como el partido más votado, seguido del Centro Democrático. Aunque los dos aumentaron su número de curules —el primero aumentaría su presencia en cinco curules y el segundo cuatro, en el Senado—, ninguno quedó con una mayoría asegurada. Eso los obligará, así como a quien quede en la Presidencia el 31 de mayo, o en su defecto, el 21 de junio en la segunda vuelta, a tener que generar acuerdos con otras bancadas para sacar adelante sus propias agendas.

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El Espectador conoció cómo se está desarrollando ese conteo y cuáles son los resultados preliminares, hasta el mediodía de este sábado, de ese escrutinio. En este punto, es importante tener en cuenta que a nivel nacional sigue en curso el trabajo de las comisiones escrutadoras a nivel distrital y municipal, por lo que luego seguirá al de los delegados del Consejo Nacional Electoral y, después, el nacional. Por esa razón, estos no son los resultados definitivos de la composición del Congreso, específicamente, del Senado.

De acuerdo con la Registraduría, fueron 19′293.384 de votos válidos los que se depositaron en las urnas para la cámara alta. Eso hace que el umbral —número a partir del cual las agrupaciones políticas pueden tener un asiento en el Legislativo— esté en 578.801, cifra que solo cumplen nueve partidos y coaliciones, y la cifra repartidora en 176.792.

El Pacto Histórico sigue siendo el partido más votado, con 4′465.938 votos, lo que le otorga 25 curules. Le sigue el Centro Democrático, con 3′068.967 votos, con 17 curules asignadas. Ambos se mantienen, por el momento, en el mismo resultado que el preconteo.

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A esos dos le sigue el Partido Liberal, con 13 curules y 2′305.073 votos. Después está la Alianza por Colombia (que reunió a la Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata, Colombia Renaciente y ASI) y el Partido Conservador, que tendrían 10 curules cada uno. Sus votaciones serían de 1′931.255 y 1′883.460, respectivamente.

El resto de partidos no han llegado, por el momento a las 10 curules. El Partido de la U, con nueve curules y 1′591.130 votos; la coalición entre Cambio Radical y ALMA, con siete curules y 1′266.456 votos; la coalición Ahora Colombia (MIRA, Dignidad & Compromiso y Nuevo Liberalismo) con cinco curules y 907.973 votos; y, por último, Salvación Nacional, con cuatro curules y 712.898 votos.

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¿En qué va el proceso del escrutinio?

De acuerdo con la Registraduría, más del 96 % de las comisiones escrutadoras zonales y municipales han concluido su trabajo, pero restan 96 y 17, respectivamente, que todavía están en proceso. A nivel general, la cosa es diferente. Por el momento, de las 51 comisiones, hay 11 que ya concluyeron, pero el 78,43 % todavía falta, lo que corresponde a 20 comisiones.

Por ejemplo, en los departamentos de Atlántico, Guainía, Guaviare y San Andrés es donde más retraso ha habido para concluir las comisiones. Incluso, en 12 de las 16 circunscripciones especiales transitorias para la paz aparece que no han concluido ninguna de las comisiones. Si quiere saber más, puede consultar dando click aquí.

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