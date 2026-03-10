Mininterior anuncia nuevas medidas de protección a candidatos presidenciales

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Un encuentro del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) ocurrió este martes en el Ministerio del Interior. Desde allí, el ministro Armando Benedetti anunció cambios en los esquemas para los candidatos de las consultas que no resultaron ganadores y lo que viene de cara a la inscripción de los aspirantes a la Presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales.

De acuerdo con el jefe de la cartera encargada de la política, a partir de hoy ocurre un “desmonte” de los esquemas adicionales que fueron asignados a quienes no consiguieron una victoria en las consultas interpartidistas, entre ellos, Daniel Quintero, Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo. Fue claro, en todo caso, en que si estas personas contaban con un esquema previo, estos se mantendrían, solo que sin las medidas que recayeron sobre ellos por ser aspirantes presidenciales.

“Algunas personas pueden llegar a quejarse, pero no pueden quejarse porque eran candidatos a la Presidencia, ya no lo son. Si tienen problemas de seguridad, tienen que irse por la ruta ordinaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al mismo tiempo, se le aumentó a los tres candidatos ya que ganaron la consulta [Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras]”, agregó.

Según dijo, hay otra reunión prevista dentro de una semana para evaluar caso a caso todos los inscritos a la contienda del 31 de mayo. Esto incluiría, por ejemplo, no solo a los candidatos presidenciales, también a sus fórmulas vicepresidenciales.

“Las medidas son de acuerdo al riesgo que tenga la persona. No por usted ser candidato, como algunos lo pretenden, quieren que le den dos carros blindados, dos carros convencionales, que le den 20 escoltas. Eso no es así”, añadió.

Precisamente, este viernes se cierran las inscripciones para los candidatos a la Presidencia. Hasta el momento, solo seis candidatos han anunciado con quién se lanzarán a la contienda presidencial, entre ellos, Iván Cepeda, quien va con la senadora Aida Quilcué, y Abelardo de la Espriella, a quien acompaña José Manuel Restrepo.

