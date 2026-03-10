Petro cierra su paso por Austria y vuelve a Colombia, ¿cuál fue su agenda?

El presidente Gustavo Petro se reunió con el mandatario federal de Austria, Alexander Van der Bellen, en el Palacio Imperial de Hofburg. Foto: Juan Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes cierra su paso por Austria el presidente Gustavo Petro, tras dos días de agenda en torno a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El mandatario viajó al país europeo después de votar en las elecciones legislativas de este 8 de marzo y desde allá se ha referido a los resultados y al escrutinio en curso.

En horas de la mañana de Colombia, que está a seis horas de diferencia horaria de Austria, el jefe de Estado cumplió con dos citas. La primera fue un almuerzo con los miembros de la Comisión Global de Drogas. Después, pasó por el Palacio Imperial de Hofburg para un encuentro con el presidente federal de ese país, Alexander Van der Bellen. Allí estuvo acompañado por su jefe de gabinete, José Raúl Moreno, y la embajadora de Colombia en ese país, Marcela Tovar.

Sugerimos: De la Espriella, Cepeda, Valencia, Fajardo y otras movidas de candidatos presidenciales

Desde la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, realizada en Viena, Austria, el Presidente @PetroGustavo resaltó el trabajo de las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia, que entre 2022 y 2025 han logrado la incautación de más de 7.279… pic.twitter.com/oUTp1DQSlg — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 10, 2026

Esta última ha sido una figura clave en la discusión de la lucha contra las drogas, y tanto ella como la cabeza de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, son las encargadas del corte de cuentas que presentó el mandatario en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de la ONU el lunes.

“Lo que está planteando el presidente Gustavo Petro es que durante décadas Colombia ha asumido una parte desproporcionada de los costos humanos de la economía ilegal. El país no solamente produce estadísticas, sino que también ha producido muertos luchando contra el narcotráfico. Por eso Colombia está planteando un debate internacional que busca avanzar hacia una corresponsabilidad global frente al problema de las drogas”, aseguró Tovar en una entrevista con El Espectador.

Le puede interesar: Así estará conformado el nuevo Senado tras las elecciones del 8 de marzo

En ese encuentro, además de referirse a la prohibición del cannabis y defender su política contra las drogas, argumentando que las cifras de la ONU al respecto no concuerdan con la realidad, también lanzó críticas contra Estados Unidos. Específicamente sobre la descertificación parcial de Colombia en la lucha antinarcóticos y criticó el “Escudo de las Américas” presentado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para la alianza con algunos países latinoamericanos en esa vía. En esa línea, señaló: “¿Por qué nos han descertificado si hemos demostrado resultados?”.

El lunes, además, tuvo una reunión bilateral con el director ejecutivo (e) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino; así como con la presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Sevil Atasoy; y un encuentro temático con organizaciones y representantes de la sociedad civil en la embajada de Colombia en Viena.

En su tiempo por fuera del país, tanto en el viaje a Estados Unidos y a Austria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quedó con funciones de ministro delegatario.

¿Estará presente el presidente Petro en la posesión de Kast?

Ahora, el mandatario vuelve al país y alista su encuentro con la jefa de Estado de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este será el próximo viernes 13 de marzo en la frontera en el departamento de Norte de Santander. Será el primer encuentro entre ambos tras la operación de los Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro. Este se desarrollará en el puente internacional Atanasio Girardot, que, de acuerdo con la oficina presidencial, representa un “símbolo de la integración fronteriza”.

Lea también: “No hay decisión oficial”: Oviedo sobre fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Después de entregar a la máxima instancia de control de drogas del mundo, los resultados hasta el momento de nuestra política de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y los resultados contra los narcotraficantes, vuelvo a Colombia a preparar la conversación con la… pic.twitter.com/nWawwmgN2J — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

Por esa misma razón es que el presidente no estaría en la posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile. Ambos son distantes ideológicamente y El Espectador pudo confirmar que será el embajador en ese país, Sebastián Guanumen, quien asista a la cita.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.