Cepeda y Uribe vuelven a chocar por Antioquia: así fue el cruce entre izquierda y derecha

El candidato Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe chocaron este 28 de marzo por temas relacionados con la violencia y Antioquia. Foto: Archivo

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Medellín y Antioquia volvieron a ser este sábado el motivo de un duro choque entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el principal líder que tiene la derecha, el expresidente Álvaro Uribe.

Lo que se registró en la tarde de este 28 de marzo es que Cepeda, quien cuenta con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, aseguró en una manifestación pública desde la capital antioqueña que Uribe —según él— hizo su carrera política aupado en sectores delictivos de esa ciudad.

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“Se hizo de la mano de los clanes familiares el cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quien eran de la entrañas de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares”, precisó Cepeda.

El aspirante del Pacto Histórico, en una tarima junto a su fórmula, Aída Quilcué, al exministro Juan Fernando Cristo y a otras personas de su campaña, también dijo que sus palabras sobre Antioquia y el paramilitarismo del pasado mes de febrero fueron supuestamente sacadas de contexto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.

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Un juez dijo falló recientemente que Cepeda no tenía que retractarse y de esa decisión hizo referencia este sábado en medio de su mitin en el centro de Medellín.

Las referencias sobre Uribe y Antioquia fueron de inmediato refutadas por el exmandatario y otros sectores, quienes coincidieron en que el uso electoral de la figura del expresidente y la crisis de violencia que en el pasado azotó a esa región deben ser rechazadas.

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“Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”, precisó Uribe.

Y a renglón seguido advirtió: “Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

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En un sentido similar se expresó el alcalde Gutiérrez, quien aseguró que la “horrible noche” cesará el 7 de agosto, haciendo referencia —sin mencionarlo de forma directa— a que ese día culmina el periodo del presidente Petro y de su equipo d Gobierno.

“Por más que persista su odio contra los Antioqueños, nosotros seguiremos adelante.

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En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades. (…) Seguiremos resistiendo y seguiremos saliendo adelante”, enfatizó el alcalde de Medellín.

La disputa por Antioquia es clave para ambos bandos, pues la izquierda de Petro la ve como la región que se debe conquistar para fortalecer su proyecto político, y para la derecha de Uribe, que tiene en Paloma Valencia (Centro Democrático) a su candidata más fuerte, es el bastión de una tendencia ideológica que se opone a los preceptos que se promueven desde la actual Casa de Nariño.

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- El candidato presidencial del Pacto Histórico invitó a todas las vertientes políticas, al empresariado y a los colombianos a dar un paso hacia la reconciliación.

- “No… pic.twitter.com/af47hM32k3 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 28, 2026

Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida.



Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 28, 2026

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