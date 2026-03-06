Continúan movimientos en el servicio diplomático de Petro: hay nueva embajadora en Turquía

Yenniffer Edilma Parra Moscoso (der.) es la nueva embajadora de Colombia en Turquía. A su izquierda, el exministro de Defensa y hoy embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez. Foto: Archivo Particular

Otro nombramiento de corte político toca al servicio diplomático en Colombia. Tras la declaratoria de insubsistencia de Julio Riaño en enero, ya se conoció el nombre de la persona que llegará a reemplazarlo en el cargo de embajadora en Turquía.

El nombramiento de Yenniffer Edilma Parra Moscoso se hizo oficial este jueves, a través del decreto 0221 de 2026 de la Cancillería de Rosa Villavicencio. De acuerdo con esa misma norma, su llegada al cargo “no constituye una ampliación, modificación o afectación indebida de la nómina estatal con fines distintos al funcionamiento regular de la administración”.

“La designación no responde a criterios discrecionales ajenos al servicio, sino a la necesidad institucional de garantizar la continuidad de la representación del Estado colombiano ante la República de Turquía, en un contexto de relaciones bilaterales consolidadas y compromisos internacionales vigentes, tal como se resaltó. Por ende, el nombramiento en mención es compatible con la finalidad de la Ley de Garantías, que busca impedir el uso indebido de la función pública con fines electorales, mas no obstaculizar el normal funcionamiento de la administración”, se lee en el documento.

Como ya lo ha contado El Espectador, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones que ocurrirán este 8 de marzo (al Congreso) y el 31 de mayo (presidenciales), se tendría que haber frenado el nombramiento de externos en cargos diplomáticos en la Cancillería.

Sin embargo, estos han continuado, como lo demuestra el traslado de Óscar Muñoz, exembajador (e) de Nicaragua y exencargado de Negocios, quien fue trasladado a como primer secretario de Relaciones Exteriores a Guyana en medio de la investigación en curso por la fiesta en el país centroamericano en la que reapareció el prófugo de la justicia Carlos Ramón González, imputado en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Parra es abogada y cuenta con especializaciones en contratación estatal, gerencia de proyectos y gestión de entidades territoriales. Ha trabajado, en el gobierno de Gustavo Petro, como directora nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y asesora del Fondo Adaptación.

Su nombramiento llega en un momento clave, pues la salida de Riaño de ese caro generó polémica. El exembajador aterrizó en esa misión diplomática en 2019 y, aunque en su momento se retiró de la carrera diplomática, era reconocido por su amplio conocimiento del Turquía y fungió como director general de Protocolo y también como embajador en El Vaticano.

Este es el decreto completo:

