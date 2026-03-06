Grupos armados, compra de votos y electricidad: anuncian nuevas alertas electorales

Este viernes, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral instalaron la Misión de Observación Internacional. Foto: Archivo Particular

La Misión de Observación Internacional se instaló este viernes con el acompañamiento del registrador Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, quien estuvo acompañado por los integrantes del órgano electoral. Allí también estuvieron presentes figuras del Gobierno y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes se refirieron a las alertas que se han prendido a menos de 48 horas de las elecciones.

En el evento, Quiroz aseguró que son más de un millón de personas inscritas como testigos electorales por los partidos. Incluso, que el número tanto de observadores internacionales (más de 400) como de auditores de sistemas (más de 10.000) incrementaron exponencialmente con respecto a las elecciones 2022.

“Este es un esfuerzo de alto nivel para acompañar el proceso electoral en estricto apego a los principios democráticos, de legitimidad y transparencia. Este órgano está compuesto de observadores y expertos en materia electoral. Recibimos delegaciones de los cinco continentes y organismos especializados, una diversidad técnica que fortalece el proceso”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El jefe de la cartera insistió en un tema que ha sido el centro de la discusión entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría: los software. Desde allí, Benedetti subrayó la necesidad de que se garantice la adquisición de un programa electoral propio del Estado.

#AEstaHora el Consejo Nacional Electoral da inicio a la Misión de Observación Internacional de las Elecciones Colombia 2026, un espacio que reúne a autoridades, expertos y observadores para acompañar el proceso electoral bajo principios de transparencia y garantías democráticas. pic.twitter.com/0H9AHdykUr — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 6, 2026

En todo caso, en ese encuentro también se pusieron de relieve varias alertas electorales que podrían afectar el proceso de este 8 de marzo. Parte de ellas han sido denunciadas por los mismos partidos políticos, entre ellas una del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró este jueves que el Caquetá se ha convertido en un “epicentro de presión armada” y agregó que hay mesas electorales en ese departamento a las que “no llegarán los soldados, sino las guardias campesinas”. El tema fue remitido a la Registraduría, que informó que es una denuncia que es competencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En esa línea, la defensora del Pueblo aseveró que hay grupos armados que ya están coaccionando el voto. Los departamentos en los que se votan las circunscripciones especiales para la paz (Citrep) son los más afectados y entre ellos hay varios de los 185 municipios que, según un reporte de la directora de la MOE, Alejandra Barrios, están en riesgo electoral.

“Nuestra mayor preocupación es sobre la libertad de los votantes en ciertos territorios del país”, afirmó Marín.

Entre otras cosas, también desde el Gobierno anunciaron que están atendiendo alertas por temas eléctricos en 17 municipios de Santander que podrían afectar la jornada electoral. Los que presentan servicio intermitente son El Peñón y Vélez, mientras que los que no cuentan con servicio son: Aguada, Barbosa, Chipatá, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Suaita y Sucre.

“La Registraduría Nacional le envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo”, informó la organización electoral.

Todo esto se suma al mapeo de 14 incautaciones de dinero que tendrían relación con compra de votos para estas elecciones. En total, serían cerca de COP 1.706 millones los que habrían estado destinados para presuntos delitos electorales y la cifra de personas capturadas son 20. Solo una ha sido enviada a la cárcel.

“Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa”, aseguró el ministro de Defensa.

De acuerdo con las autoridades, el ECODE, que reúne a 270 investigadores en 47 despachos de la Fiscalía, adelanta las investigaciones para esclarecer el origen de ese dinero y lograr la judicialización de quienes los transportaban. Entre los casos que han trascendido está el del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El funcionario fue capturado en La Guajira con propaganda política y COP 145 millones en efectivo que, presuntamente, serían utilizados para comprar votos en esa zona. Un día después, quedó en libertad y se le devolvió el dinero, pues una jueza de control de garantías determinó que la captura era ilegal.

Aunque las urnas ya están abiertas en el exterior, tan solo a partir de este 8 de marzo a las 8:00 a. m. la ciudadanía en Colombia podrá votar. Además de las elecciones al Congreso, también están las tres consultas interpartidistas.

