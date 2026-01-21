Clara López dice que va “directamente a la primera vuelta”: así se mueven las consultas

La senadora y candidata Clara López dijo este 21 de enero que su intención es ir directo a la primera vuelta presidencial; descarta, por ahora, estar en las consultas de marzo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el argumento de que se debe ampliar el espectro político para esquivar la polarización y abrirles espacios a más votantes, algo que al parecer no se ve en la consulta del llamado Pacto Amplio, la candidata y senadora Clara López confirmó en la tarde de este miércoles que no estará en la coalición que busca medirse en urnas el próximo 8 de marzo bajo los parámetros de la reelección inmediata del proyecto de izquierda que representa el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con López, quien dialogó con reporteros de El Espectador sobre esa cita electoral, la decisión que tiene tomada es seguir adelante hasta la primera vuelta –prevista para el 31 de mayo– y luego sí determinar qué tipo de alianzas se pueden realizar.

Más información: El futuro de Quintero en el Pacto Amplio, la consulta de López y otras movidas electorales

“Yo voy a ir directamente a la primera vuelta”, precisó la aspirante del movimiento Unitarios y actual legisladora del Polo, quien agregó que “estoy convencida de que se necesitan alternativas distintas, que incluso permitan generar las condiciones para que una mujer sea presidenta de la República”.

Y advirtió: “No le veo mucha utilidad a esa consulta, porque hay que ampliar el espectro; hasta ahora no participa nadie que no haya hecho parte del Pacto Histórico o del Gobierno del presidente Petro, por lo que he insistido en que tenemos que apelar hacia el centro, hacia los liberales, hacia la socialdemocracia y, para atraerlos, es mejor yendo de cara a la primera vuelta”.

Consulte aquí: Los funcionarios estatales que ganan más que los congresistas tras el recorte salarial

La decisión de López se da en momentos en que el Pacto Amplio busca que otros exministros de la actual administración, como Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo (de este último hay fuentes que lo ubican directamente en primera vuelta), entren en una consulta en la que ya están fijos Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Incluso, esta notificación puede generar impacto en la alternativa que están buscando abrir aspirantes como Claudia López, quien ha invitado a otros sectores a promover una consulta de centro en la que se insiste que, entre otros, esté Sergio Fajardo. Sin embargo, esto aún no toma fuerza.

Es de su interés: Ya se conoce el borrador del tarjetón para las consultas interpartidistas: así se ve

Cristo, a quien le han coqueteado desde estos dos bloques, ya confirmó que sí estará en alguna consulta, pero que aún no define en cuál.

Y, por los lados de la centroderecha y derecha, avanza la campaña de la llamada Gran Consulta por Colombia, en la cual toma fuerza el factor de Abelardo de la Espriella, quien dijo que espera aliarse con este sector después de la primera vuelta.

Otras noticias: Financiación, seguridad y pedagogía: las alertas por resolver a 47 días de las urnas

En ese grupo, en el cual terminó tirando línea el expresidente Álvaro Uribe, se miden Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán. Entre tanto, ya es un hecho, según indicó, que Daniel Palacios irá directo a la primera vuelta

En todo caso, las consultas se votan el próximo 8 de marzo, el mismo día en que se elige al próximo Congreso.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.