Alianza Verde y En Marcha continúan diálogos para coalición: incluiría Partido Demócrata

El copresidente de Alianza Verde, Rodrigo Romero, y el fundador de En Marcha, Juan Fernando Cristo, se reunieron con Pedro Adán Torres, del Partido Demócrata. Foto: Archivo Particular

En medio del agitado tablero electoral que en los últimos días ha tocado a la izquierda en su aspiración de construir un partido unitario y al centro por las varias coaliciones que se quieren organizar para el Congreso, hay otra movida que se confirmó este jueves. Aunque ya se conocían diálogos entre En Marcha y Alianza Verde para presentar una lista conjunta al Capitolio, otro movimiento se uniría.

Se trata del Partido Demócrata, que ha estado en conversaciones con estas colectividades. Precisamente, tras una reunión este jueves entre el copresidente de Alianza Verde, Rodrigo Romero; el fundador de En Marcha (que no tiene personería jurídica), el exministro Juan Fernando Cristo; y el fundador de la agrupación política de origen palenquera, Pedro Adán Torres, se dio a conocer la noticia.

Los partidos Alianza Verde y @SomosEnMarcha, inician conversaciones en acuerdo político con @PDemocrataCol para concurrir unidos a las elecciones del Congreso de la República en marzo del 2026.@CristoBustos @PedroAdanTorres #SoyVerde… pic.twitter.com/VMIdOrSLPD — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) October 16, 2025

En un comunicado, se asegura que es “un paso firme hacia la integración de fuerzas representativas y diversas, que buscarán conformar una lista unitaria al Congreso”. Además, se señala que el Partido Demócrata “representa una fuerza histórica de San Basilio de Palenque” y su participación “simboliza la unión entre la lucha, la diversidad cultural y la inclusión”.

Desde otras orillas políticas, el centro también está en conversaciones para proponer a la ciudadanía sus candidaturas al Congreso. La Coalición Ahora Colombia, integrada por Mira, Dignidad y Compromiso (de Sergio Fajardo) y Nuevo Liberalismo (de Juan Manuel Galán), anunciará este fin de semana cómo se conformarán sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Entre los nombres que incluyen están Alejandro Gaviria, Jorge Robledo y la senadora Ana Paola Agudelo, aunque no se ha confirmado todavía.

Entre otros diálogos en curso, la Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA) se alista para presentar su proyecto político este viernes, después de meses de reuniones para dejar en firme su plataforma política. Allí hay ocho partidos con personería jurídica y 25 movimientos significativos de ciudadanos que están buscando espacio en el tablero electoral.

Solo después del 8 de diciembre es cuando se sabrá, a ciencia cierta, quiénes son los aspirantes al Congreso. En esa fecha es cuando se cierra el plazo de inscripción de la Registraduría para las candidaturas al Legislativo y varios movimientos están moviendo sus fichas para definir los nombres que pueden impulsar sus números.

