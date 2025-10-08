⁠¿Qué es el Plan Democracia? Esto es lo que se está haciendo para blindar elecciones

Este martes hubo una reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral en la que participó la Registraduría y el Ministerio del Interior. Foto: Registraduría

Tanto del lado del gobierno de Gustavo Petro como de los órganos electorales ya se están moviendo para dejar en firme los comicios de 2026 y dejar de lado cualquier duda alrededor de la situación de seguridad en el país. Un despliegue de fuerzas y simulacros ya están en curso para blindar el llamado a las urnas en el llamado “Plan Democracia”.

La última reunión alrededor de esto fue la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, en la que estuvieron presentes el registrador, Hernán Penagos, y el viceministro del Interior, Jaime Berdugo. Allí fue que el jefe del órgano electoral aseguró que “que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones”.

#AEstaHora | El registrador nacional, Hernán Penagos, participa en #Bogotá en la cuarta sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, organismo encargado de velar por la integridad de los procesos democráticos en el país. pic.twitter.com/eyS1y3QFXx — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 7, 2025

De acuerdo con Penagos, todas las entidades se encuentran en coordinación para mitigar los riesgos en las zonas con mayores denuncias de violencia y pidió poner los ojos en el Putumayo, Guaviare y Arauca, aunque fue claro en que no habría generalizar la situación. Este lunes, precisamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que son 104 los municipios con riesgo electoral.

“Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca”, aseguró el jefe de la cartera encargada de la política.

Del lado del Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Pedro Sánchez, ya se anunciaron acciones. Son más de 20.000 uniformados los que se desplegaron en el territorio “para garantizar elecciones libres y seguras, incluyendo procesos locales, juveniles y consultas partidistas”.

Sánchez ha dicho que hay un esfuerzo articulado entre 15 entidades, entre las que están la Registraduría, la Defensoría del Pueblo de Iris Marín y la Procuraduría de Gregorio Eljach, para analizar variables que permitan “identificar amenazas, anticiparnos y actuar frente a los riesgos que puedan afectar el proceso electoral”. Toda esa información hace parte de los informes que produce ese “Plan Democracia”.

Dentro del trabajo interinstitucional del Plan Democracia, recibimos de forma permanente informes que nos permiten identificar amenazas, anticiparnos y actuar frente a los riesgos que puedan afectar el proceso electoral.



En este esfuerzo articulado participan 15 entidades, entre… pic.twitter.com/vujm9diCgQ — Mindefensa (@mindefensa) October 7, 2025

Incluso, para las elecciones a los Consejos de Juventud y la consulta del Pacto Histórico de este 26 de octubre se anunció que se desplegarán “80.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública”. Para los comicios del próximo año “serán entre 171.000 y 180.000 uniformados en 13.400 puestos de votación”.

