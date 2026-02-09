Vuelven movimientos en la diplomacia: ya se publicó hoja de vida para la embajada en Turquía

Asociaciones y sindicatos han pedido a la canciller Rosa Villavicencio conceder una reunión sobre los últimos movimientos en la Cancillería. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva embajadora llegará a Ankara, Turquía. Se trata de Yenniffer Edilma Parra Moscoso, cuya hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia en los últimos días y sería el reemplazo de Julio Riaño, quien estaba en ese puesto desde 2019 y fue declarado insubsistente ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

Parra es abogada, tiene especializaciones en Gestión de Entidades Territoriales, Gerencia de Proyectos y Contratación Estatal, y en su hoja de vida no acredita conocimiento de un idioma diferente al español. En su experiencia laboral, se incluye su paso como directora nacional en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (desde julio de 2025), superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (octubre de 2024 a julio de 2025), asesora en el Fondo Adaptación (marzo de 2023 a septiembre de 2024) y contratista en el Instituto Nacional de Vías (febrero de 2021 a julio de 2022). Además, trabajó en la Alcaldía de Ibagué como secretaria de despacho, en la Alcaldía de La Palma como contratista y también en la de Girardot.

Sugerimos: Se abre debate por inscripción de listas del Pacto: hablan de posible doble militancia

Los últimos movimientos en el servicio diplomático han generado preocupación al ocurrir a pocas semanas de las elecciones del 8 de marzo. Una serie de despidos, traslados y declaratorias de insubsistencia han tocado a la diplomacia, y entre ellos, han salido varias personas que contaban con amplia experiencia en el manejo de los comicios en el exterior.

Por ejemplo, el antiguo embajador en Turquía llevaba siete años en el puesto antes de ser declarado insubsistente. El diplomático había pasado por el mismo cargo en El Vaticano y El Salvador, y si bien actualmente no hace parte de la carrera diplomática, su salida del cargo en Ankara generó preocupación.

Le puede interesar: De la Espriella, Cepeda y Fajardo: estos son los movimientos más recientes de las campañas

Desde la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), han prendido las alertas por los movimientos en la Cancillería. Han señalado que estos “podrían afectar la organización de las elecciones de 2026 en el exterior” y varias de las oficinas que han sido afectadas por esto “ya han anunciado limitaciones por falta de funcionarios”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.