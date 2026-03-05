Elecciones legislativas: así debe marcar el tarjetón para que no le anulen el voto

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República. Foto: El Espectador - Luis Ángel

Este domingo 8 de marzo a las 8:00 a. m. se abrirán las urnas a nivel nacional. A la persona que llegue a votar podrán entregársele tres tarjetones: Senado (circunscripción nacional o especial indígena), Cámara de Representantes (circunscripción territorial, especial indígena o especial afrodescendiente) y las consultas interpartidistas (Gran Consulta, Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones).

En todos los casos, tendrá que marcar una X sobre el candidato o la candidata de su preferencia. Pero hay otras cosas que deberá tener en cuenta a la hora de recibir los tarjetones.

¿Cómo votar en las elecciones al Congreso?

Primero, hay que tener en cuenta que cada tarjeta electoral tiene un color que lo diferencia. La de Senado de circunscripción nacional es azul y la de circunscripción indígena es rosada. En la Cámara, la de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) es morada —y no está disponible en todos los departamentos ni en todos los municipios—, la de circunscripción territorial nacional e internacional es de color café, la especial de comunidades indígenas es verde y la especial de comunidades afrodescendientes es gris.

Tanto en el caso de Cámara como en el de Senado se puede escoger únicamente un tarjetón. Con eso en mente, hay dos posibilidades: votar por una lista abierta (con voto preferente) o cerrada (voto no preferente).

En el primer caso, se podrá: marcar una equis tanto en el logo de la agrupación como el número del candidato o la candidata de su preferencia; marcar directamente la casilla con el número del candidato o la candidata; o marcar solamente el logo del partido. En el segundo caso, se hace una equis en cualquier espacio de la casilla de la agrupación política seleccionada.

En el caso de las consultas, el proceso es similar. Como será un solo tarjetón para todas las mediciones, solo podrá poner la X en una sola de las caras. Y ojo, hay algo que tiene que tener muy claro: no se puede marcar más de una casilla. De lo contrario, el voto será anulado.

¿Cómo evitar que mi voto sea anulado?

Ojo, hay algo que tiene que tener muy claro: no se puede marcar más de una casilla. De lo contrario, el voto será anulado. Por ejemplo, será anulado si vota por más de un candidato en las consultas, sin importar si son de mediciones diferentes.

Y, en el caso del Congreso, no podrá votar por más de un candidato o candidata en el mismo tarjetón, a menos de que estén en el mismo partido. Eso sí, en ese caso, el voto se le dará directamente al partido y no a cualquiera de los candidatos seleccionados.

