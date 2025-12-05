De la Espriella tantea ir solo y Pinzón da guiño: se agita la consulta de la derecha

El abogado Abelardo de la Espriella presentó sus firmas ante la Registraduría. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Paralelo a las definiciones para las listas al Congreso, otro tema está sobre la mesa de los partidos y los precandidatos presidenciales: la de las consultas de marzo. Mientras la izquierda ya definió que va para el frente amplio, en la derecha y centroderecha ha habido en la última semana varios movimientos que dejan en vilo la participación de algunos aspirantes en ese mecanismo.

Este jueves, en la entrega de las firmas que avalarán su candidatura ante la Registraduría, el abogado Abelardo de la Espriella le abrió la puerta a la posibilidad de irse solo a la primera vuelta. Semanas antes ya había planteado la posibilidad de hacer una encuesta que recogiera todas las aspiraciones para reemplazar a una consulta, pero ahora no estaría tan dispuesto a medirse.

Sugerimos: Reintegro de Huertas y alertas: esto respondieron UNP y Mindefensa en debate sobre nexos con “Calarcá”

Hoy celebro la fuerza de los más de 5 millones de corazones que caminaron juntos con convicción y esperanza, recolectando las firmas que hoy sellan mi pacto con el pueblo.✍️



Cada nombre en ellas consignado, simbolizan la unión de un país que sueña con vivir en una verdadera… pic.twitter.com/SdBhQ85cm7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 5, 2025

“¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi cinco millones de firmas o defenderías ese mandato popular? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo voy a defender el mandato popular que tengo y voy a ser responsable con eso”, indicó.

En la última encuesta Invamer, el abogado cuenta con un 18,2 % en intención de voto, antecedido únicamente por el senador Iván Cepeda, el elegido por el Pacto Histórico para representarlo en el frente amplio. Le sigue Sergio Fajardo, quien tiene el 8,5 % de posibilidades y ha sido claro en que irá solo a la primera vuelta.

Contrario a De la Espriella, el exministro Juan Carlos Pinzón anunció que oficializaba su participación en la consulta del 8 de marzo. Los partidos que avalan su candidatura, Oxígeno de Ingrid Betancourt y ADA de Paulino Riascos, serán los que presenten su carta de intención para participar en ella.

Le puede interesar: De la Espriella entregó cuatro millones de firmas: así van los candidatos sin partidos

Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo.



En acuerdo con los partidos que avalan y co-avalán mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante la Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar… — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 5, 2025

"El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país”, señaló.

Varios ya han dado el sí para esa encuesta. Desde Cambio Radical, aunque no tienen todavía candidato presidencial en firme, han dicho que se trata del mecanismo más adecuado para medir la votación de la ciudadanía. En esa misma línea está el Centro Democrático, que está definiendo internamente entre las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, después de la salida de Miguel Uribe Londoño.

Lea también: El partido de la U tendrá 48 horas para resolver el aval del presidente de la Cámara Julián López

No pasa de agache, en todo caso, que el mismo expresidente Álvaro Uribe haya hablado de Pinzón, De la Espriella y Fajardo como candidatos que respeta. Esos diálogos con el líder del partido de oposición fueron los que llevaron al exministro a coincidir con Betancourt, quien le dio el aval, y la salida del padre del senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay de la lista de aspirantes del Centro Democrático.

Reuniones han ocurrido en esa vía, aunque no todos ven con buenos ojos a De la Espriella. Figuras como David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas se unieron y estarían dispuestos a ir a consulta, así como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y Enrique Peñalosa. Estos dos últimos, por ejemplo, han sido de quienes han cuestionado al abogado por su trabajo con Alex Saab, conocido como testaferro de Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.