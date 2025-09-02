Ya son 69 los precandidatos presidenciales que están buscando firmas

Los precandidatos que hayan inscrito comités deberán acumular, en firmas, al menos el equivalente al 3 % del total de votos válidos en las presidenciales de 2022. Foto: Andrés Torres

Sigue creciendo el número de personas que aspiran llegar a la Presidencia en 2026. De acuerdo con cifras de la Registraduría, ya son 69 los comités inscritos para recolectar firmas para las elecciones presidenciales, que se suma a los 36 que lo hacen para las legislativas.

Las figuras que están en ese camino tampoco son menores. La exalcaldesa Claudia López, el exsenador David Luna, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el grupo de “La Fuerza de las Regiones”, que incluye a exgobernadores y exalcaldes, se decantaron por esa vía.

Todos deberán recoger, en firmas, el equivalente al 3 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales de 2022, en las que el ahora presidente Gustavo Petro resultó victorioso. Eso significa, aproximadamente, unas 630 mil firmas antes del 17 de noviembre, la fecha límite para entregarlas a la Registraduría, que tiene hasta enero de 2026 para hacer la revisión correspondiente y avalarlas.

Para el Congreso, según el órgano electoral, ya son 17 comités inscriptores de candidaturas al Senado y 19 a la Cámara de Representantes. Para la cámara alta, la mayoría están en Cundinamarca, con uno por Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Risaralda y Arauca. Y en la cámara baja, 14 son para circunscripciones territoriales, tres para Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y dos para la circunscripción internacional.

El número de aspirantes a la Presidencia ya superaría, en todo caso, los 100 precandidatos y por esa razón es que, al menos desde los partidos, se planea implementar un mecanismo de decisión interna. El Pacto Histórico, que ya tiene 21 precandidatos, tendrá su consulta interna —si el Consejo Nacional Electoral avala su fusión— el próximo 26 de octubre. El Centro Democrático, por otro lado, planea una encuesta para determinar quién será elegido entre los cinco que tiene actualmente.

Incluso quienes están en las calles recogiendo firmas no descartan hacer parte de una consulta. Específicamente, las consultas que se están organizando para el 8 de marzo de 2026, a la par de las elecciones legislativas.

