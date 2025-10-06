Grupo de exmandatarios regionales convocó a precandidatos “independientes” a una consulta

Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; y Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre. Foto: El Espectador - José Vargas

El grupo de exmandatarios regionales conocido como Fuerza de las Regiones dejó claro que está buscando llegar a las elecciones presidenciales de 2026 unido en una sola campaña. A través de una carta enviada a precandidatos que están recogiendo firmas, hizo una invitación para los comicios del próximo año.

Una misiva firmada por Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas detalló que entre ellos escogerán un candidato único el próximo 30 de noviembre. La aspiración es que esa persona seleccionada participe en una consulta el 8 de marzo, fecha de las elecciones al Congreso.

En La Fuerza de las Regiones tenemos claro el camino, sabemos que este desafío tenemos que asumirlo entre todos los que representamos certezas no ansiedades... @MauriceArmitage, @MauricioCard, @pipecordoba, @lunadavid , @JDOviedoAr, @DanielPalam es el momento de construir… pic.twitter.com/1CzeYztqa3 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 6, 2025

Esperan que participen Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios, quienes se encuentran recogiendo firmas y han buscado posicionarse como candidatos de centro. El llamado es a hacer “un acuerdo público de cara al país”.

“Como lo habrán oído ustedes en su ejercicio de campaña y recolección de firmas: es un clamor ciudadano creciente que nos llama a la unidad, al fortalecimiento de alternativas alejadas de la polarización, la división y el odio. Una petición clara y contundente que no podemos desoír: anteponer los intereses fundamentales del país a las aspiraciones individuales”, se lee en la carta.

El mensaje de unificarse en torno a una única candidatura también ha sido analizado desde otros sectores. El exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura citando la misma razón y pidió a otros aspirantes a la Presidencia a hacer lo mismo para lograr la unidad de la derecha.

El Centro Democrático, por ejemplo, escogerá un candidato propio a través de encuestas este diciembre. Del lado del Pacto Histórico, se medirán en las urnas en una consulta este 26 de octubre para luego participar en un mecanismo del “frente amplio” con la centroizquierda.

