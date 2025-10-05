Exfiscal Barbosa se aparta de la carrera presidencial, pero más nombres se sumaron

El exfiscal Francisco Barbosa aseguró que nunca se le dieron las garantías para participar en la contienda. Foto: Facebook Fiscalía

La carrera por la Presidencia ha tenido varios movimientos en las últimas semanas. Una lista que ya superó los 100 precandidatos sumó nuevas caras a la contienda, entre ellos varios exfuncionarios públicos, y desde varios sectores están tratando de concretar cuáles son los pasos a seguir para tratar de depurar sus aspirantes.

Pero no solo han sido quienes han enunciado su deseo por llegar a la Casa de Nariño los que han generado movimientos, también los que se bajaron comenzaron a delinear los caminos que analiza cada orilla para la unidad de cada proyecto político. Entre ellos, el exfiscal Francisco Barbosa, que sonaba en sectores opositores desde hace algunos meses.

El exfuncionario aseguró que dos razones fueron las que llevaron a su decisión: la primera, la falta de garantías para su seguridad, y la segunda, la búsqueda de una única candidatura que representara a la derecha en los próximos comicios. En declaraciones a medios, se refirió al atentado contra el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) y dijo que el Gobierno no dio “ninguna respuesta” en temas de protección.

Fue enfático, además, en que la derecha tiene que considerar la depuración de todos los precandidatos de esa orilla para unirse en torno a una sola campaña. El llamado fue, en específico, a aquellos que no están punteando tan bien en las encuestas para que se retiren de la contienda.

Incluso, tomó el ejemplo de la izquierda, que se prepara para una consulta interna que tendrá lugar este 26 de octubre. Precisamente en esa línea fue que las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez, la exministra Susana Muhamad, el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar y Alí Bantú anunciaron que se bajaban de sus campañas para apoyar al senador Iván Cepeda, quien compite contra la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En estas semanas también se conoció de dos caras que entrarán al tablero: el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el excontralor Felipe Córdoba. Ambos se inscribieron ante la Registraduría para comenzar a recoger firmas y están alistando campañas que les permitan recoger los más de 600.000 apoyos necesarios para certificar su aspiración.

A ellos se suma el exministro Juan Carlos Pinzón, quien no ha confirmado qué partido será el que le dará el aval para aparecer en el tarjetón. Según le contó a la Revista Semana, está en proceso de construir una “gran coalición”.

Para finales de este año, en todo caso, es que comenzará “el colador” para los precandidatos. Primero, se sabrá quiénes de los inscritos por firmas lograron reunir los apoyos necesarios —una tarea difícil, como varias campañas han reconocido—; y, segundo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático habrán definido quién será el candidato que lleve sus banderas ante las consultas que se esperan en marzo.

