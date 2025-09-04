“Para la izquierda siempre fue un trofeo llevar a Uribe a la cárcel”: María Fernanda Cabal

Senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Foto: Valentina Santiago García

¿Cuál es su ideología política?

Soy muy inclinada al libertarianismo, pero soy conservadora, porque creo que conservar es cuidar. Los cambios tienen que hacerse mejorando la calidad de vida. Soy conservadora con ideas liberales.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Presidencia?

La seguridad. Un país sin seguridad no tiene ni desarrollo ni paz. Si a usted la matan o la secuestran cómo puede generar su propio ingreso. La seguridad es la base para una sociedad viable.

Si es elegida presidenta, ¿en qué se contraría en los primeros 100 días de su gobierno?

Desde el primer día, ya posesionada, llevaría todas las decisiones administrativas para tumbar los decretos y resoluciones en contra de la libertad de mercado, la propiedad privada y la libre empresa. Hay que tumbar la maraña de un Estado gastón y corrupto. Recortando agencias y embajadas innecesarias, y también la duplicidad de funciones que el ciudadano debe transitar por todas las entidades para cumplirle a un Estado gigante y burocrático. Y llevaré la lista de los miembros de la Fuerza Pública a restituir.

¿A qué le daría continuidad del Gobierno actual?

El Gobierno Petro es una catástrofe. Tiene el Guiness Record de más ministros en menos tiempo. No le rescataría nada… de pronto a su director de Planeación [Jorge Iván González].

¿A qué no le daría continuidad?

¡Por Dios! A nada ni a nadie. Ha nombrado gente sin méritos. ¿Pondría de su empresa de director al más incompetente, corrupto y vago? Hay que combatir la corrupción, premiar el mérito; la gente que se trasnocha para salir adelante. Y eso sí, eliminar completamente la mediocridad. Es muy difícil rescatar algo del gobierno Petro.

Hablemos de alianzas: ¿a quiénes les dice sí y a quiénes no?

Excluir de manera anticipada es muy difícil. De pronto haya alianzas al final, pero no antes. Debemos ir a una consulta pública abierta. Tenemos que saber con quién competimos. Nos invitan a una gran consulta: ¿será bueno entrar o esperar a hacer alianzas antes de la primera vuelta? Uno no va a estar ni con [Daniel] Quintero, ni con Claudia [López], ni con Roy [Barreras], ni con [Iván] Cépeda. Pero uno no sabe cómo se mueve la consulta.

Recientemente se habló de Paloma Valencia al Senado y dijo que irá hasta el final, ¿usted qué hará?

Voy hasta el final, no repito el Senado.

Se ha hablado de divisiones en el Centro Democrático, ¿cómo está el partido?

Estamos bien. Nosotros hicimos camaradería, empezamos a conocernos mucho más de lo que nos conocíamos antes de la campaña. Las tres mujeres hemos viajado juntas. Siento que somos el símbolo de la capacidad femenina en la política y siento mucho orgullo de lo que hemos hecho las tres por el partido. Estamos bien e independiente de quien gane, nos apoyaremos.

¿El Centro Democrático sí apoyaría una candidatura de una mujer?

Sí. A pesar de algunas voces, que yo les digo que son unos viejitos chismosos que le hablan al oído a Uribe, ya está superado el tema de que no sea una mujer.

¿Cómo cayó la llegada de Miguel Uribe Londoño a la campaña?

Primero pensamos que llegaría al Senado. Pero su deseo era ser parte de esta contienda en esta etapa y hay que respetar lo que sucedió. Él quiere estar acá. Uno no tiene por qué considerar lo contrario.

¿El expresidente Uribe está tranquilo con la candidatura de él?

Lo que Uribe ve hoy es que tenemos que ser los mejores precandidatos, los que más estudiamos. Superar la mecánica política y llevarle al país las soluciones políticas que necesitamos, que no perdamos la fe, que de esta salimos. Más respuestas a la gente y menos mecánica política.

Usted, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra han conseguido una unión, ¿cómo es con Miguel Uribe Londoño? ¿Ya hablaron con él?

Llevamos mucho menos tiempo con su vinculación tardía, con los demás que estamos hace rato en el Congreso. Seguro nos reuniremos cuando los foros sean presenciales, pero aún no nos hemos reunido. Pero a él lo conozco y tengo una relación cordial con él.

Criticó los gastos que hacía Miguel Uribe Turbay en la campaña, ¿qué le pediría a Miguel Uribe Londoño?

El partido ya estableció unos puntos de acuerdo para mostrar la fuente de los recursos que utilizaremos en estos meses. Estoy tranquila mientras que la encuesta sea creíble. No creo en las encuestas mentirosas ni de Colombia ni de muchos lugares del mundo.

¿Cómo ve la candidatura de Iván Cepeda?

Para la izquierda siempre fue un trofeo llevar a Uribe a la cárcel, porque no le perdonan que sacara al país al que lo llevaron. Los combatió y dejó harapientos a las Farc y al Eln. Cepeda siente que tiene que cobrar ese triunfo, del que no gozará mucho tiempo, porque tengo fe en que la justicia revoque esa decisión absurda y sin pruebas. Jamás se demostró que Uribe fuera determinador. Les va a salir mal, porque será un boomerang y será el castigo de la izquierda, a la que aspiro que derrotemos con contundencia.

