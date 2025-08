“No hay, en ningún ámbito, una política asertiva del Gobierno Petro”: Paola Holguín

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial. Foto: El Espectador

¿Cuál es su ideología política?

Yo soy una senadora de derecha en un partido de centro.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Lo más importante es recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad, en los mercados y en la Fuerza Pública. Es un elemento clave porque en 2026 vamos a recibir un país con una democracia y una institucionalidad debilitadas.

Cuéntenos algunas de sus propuestas puntuales.

Estamos trabajando en los temas de seguridad y justicia, que son un binomio inseparable. No podemos hablar de seguridad si no hay una reforma a la justicia que nos permita combatir la impunidad, que hoy supera el 90 %. Requerimos un fortalecimiento de la Fuerza Pública, que también implica una reorganización. Tenemos retos nuevos que requieren nuevas especializaciones en las fuerzas, como ciberseguridad, nuevas tecnologías y drones, porque enfrentamos unas guerras que son híbridas.

También tenemos que enfrentar las rentas criminales con una nueva política de lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Eso nos lleva al fortalecimiento de la UIAF para atacar el lavado de activos.

En el tema económico, es fundamental recuperar la libertad. Necesitamos más libertad de mercado, un Estado más pequeño, con menos impuestos, más agilidad en los trámites y un gobierno más digital. Y, en el tema social, lo más importante es entender que lo mejor es el empleo de calidad, no los subsidios. Para lograrlo, proponemos un cambio radical en temas educativos, de acceso a servicios públicos, de salud y en el sistema, que hoy está en deterioro.

Senadora, ¿qué continuaría del actual Gobierno en una administración suya?

No hay, en ningún ámbito, una política asertiva del Gobierno Petro. Pero sí valoro que nos obligó a dar debates públicos sobre temas que no habíamos discutido; por ejemplo, cómo mejoraremos el sistema de salud, el pensional y el laboral. Mi visión y postura es radicalmente opuesta, pero valoro que esos temas se hayan puesto en el centro del debate.

¿Y qué no continuaría?

Muchas cosas tienen que cambiar. No podemos mantener unas relaciones internacionales basadas en la afinidad ideológica. No podemos mantener una política de “paz total” que fortalece a las estructuras criminales. No podemos mantener un discurso de odio y división. No podemos continuar una política de improvisación donde se valora más la lealtad y la afinidad política que la capacidad técnica. Y no podemos mantener una línea de ataque al empresariado.

Si llega a la Casa de Nariño, ¿qué priorizaría en sus primeros 100 días?

Estamos elaborando el plan de choque para expedir decretos en los primeros días y presentar nuevos proyectos de ley. Pero lo principal es recuperar el diálogo con distintos sectores ciudadanos e institucionales. Hay que recuperar la integridad y la dignidad de la figura del presidente. Lo más importante es la confianza.

¿Con quiénes estaría dispuesta a hacer alianzas y qué líneas rojas marca?

El primer gran punto de una coalición por Colombia tiene unos principios innegociables: la democracia como sistema de Gobierno, la libertad de mercado como línea económica y la propiedad privada como derecho que no se puede negociar. Lo que propongo es que abramos un gran diálogo. El ciudadano se angustia mucho por quién será el candidato, pero lo más importante son las ideas que gobernarán a Colombia en materia de seguridad, desarrollo social, economía y lucha contra la corrupción. Uno encuentra que los países con más transparencia son los que tienen gobiernos digitales. Ese tipo de apuestas hay que hacerlas.

Además, si mi posición es radical contra la división y el odio, yo no puedo pretender una división desde radicalismos ideológicos.

¿Cómo ve la última legislatura del cuatrienio?

Será muy difícil. Ya hay proyectos radicados, como el de sometimiento; seguramente seguirá el debate de la reforma a la salud, han hablado de temas tarifarios en servicios públicos y también del nuevo código de minas. El gran problema es que el último año no cambiará la tendencia de estos tres años: un gobierno sordo, con propuestas para imponer su modelo. Dudo que logremos elevar el nivel del debate político. Este ha sido un periodo caracterizado por escándalos de corrupción, incluso en el Congreso. Seguramente será un año complejo, como lo han sido los otros, y hay que continuar haciendo esfuerzos.

¿Cómo ve las garantías para la oposición en el Congreso?

Espero que Lidio García [nuevo presidente del Senado] dé todas las garantías para que el debate sea democrático y transparente. Que los debates se den sin “jugaditas” extrañas. Nunca hemos pedido a un presidente del Congreso que se incline por nosotros, solo que obre conforme a la Constitución y a la Ley 5.ª [el reglamento del Congreso].

¿Cuál es el impacto del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe?

Que haya sido público permitió que Colombia entendiera qué hubo detrás de este proceso. Por eso defendemos que Uribe es inocente. Más allá del veredicto, tenemos la tranquilidad de ver que, de cara a los colombianos, quedó en evidencia qué hay detrás.

Esta entrevista hace parte de #PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

