En Marcha, Pacto Histórico y Salvación Nacional entre partidos que no votarán en consultas

Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

De cara a las votaciones de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, casi diez partidos políticos han anunciado que no participarán en estas votaciones. El más reciente de estos anuncios fue el del partido del precandidato Juan Fernando Cristo, En Marcha, que a través de un comunicado firmado por miembros tanto de esta colectividad como de la Alianza Verde, pidió a los miembros del partido, abstenerse de votar en las las consultas.

En el comunicado expresan que “no promoveremos la participación de nuestros militantes y simpatizantes a favor de ninguna de las Consultas Presidenciales que se efectuarán el próximo 8 de marzo. Nos concentraremos en promover la votación a favor de la lista al Senado de la Coalición Alianza por Colombia, así como nuestras listas a la Cámara de Representantes en los diferentes departamentos”.

Entre algunos de los candidatos que firmaron esta misiva se encuentran: John Amaya, Inti Asprilla, Duvalier Sánchez (Alianza Verde), Óscar Patiño, Luis Bernardo Vélez y Daniel Guerra (En Marcha). Por su parte, el líder de En Marcha, se manifestó a través de un video en sus redes sociales asegurando que “No invitamos a votar las consultas porque ninguno de sus candidatos representa lo que nosotros promovemos”.

En días anteriores también se sumaron a esta negativa el Pacto Histórico y la Colombia Humana, ambos ligados al oficialismo que, aludiendo a una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no permitir la participación de Iván Cepeda en estas consultas, invitaron a su militancia a no solicitar el tarjetón presidencial de consultas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de sus redes sociales que existía “propaganda exagerada de la registraduría” en puestos de votación internacionales con relación a las consultas. Afirmando que “hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos”.

Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional



Busca aumentar votos por las consultas.



Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos.



El… pic.twitter.com/bN4itIEhtY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2026

En la misma línea está Salvación Nacional, que con una campaña en la que han insistido a sus militantes y los sectores cercanos a la campaña de Abelardo de la Espriella en no votar esas consultas.

Otro de los opositores a las consultas es Cambio Radical, siendo, de forma inicial, el partido que interpuso un recurso para que los tarjetones de consulta no sean entregados de forma conjunta con los de Senado y/o Cámara (medida que fue adoptada por la Registraduría).

“Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad”, señalaron a finales de diciembre.

Por su parte, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Comunes también han asegurado que no participarán en las votaciones a consultas interpartidistas.

