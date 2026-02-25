Registraduría muestra código fuente de softwares de elecciones: ASD salió de la contratación

Los integrantes del grupo de Paz Electoral: el contralor Carlos Rodríguez, el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos. Foto: Registraduría

En medio de los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, la Registraduría mostrará este miércoles el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio. En el evento que dirigirá el registrador Hernán Penagos también estarán presentes el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Rodríguez.

Con ello, la organización electoral busca reiterar el blindaje que hay sobre las elecciones y mostrar que se puede garantizar la transparencia sobre los resultados. Se espera que las organizaciones políticas también estén presentes en el evento.

Desde hace varios días, el registrador Penagos ha insistido en la preparación que está andando desde la entidad que dirige para las elecciones. Por ello, se han puesto en marcha varios simulacros de preconteo y escrutinio, tanto a nivel nacional como en el exterior, y se han concretado varias reuniones con las colectividades políticas para solucionar dudas.

Además, se ha anunciado que, sumado a la observación electoral que habrá desde Estados Unidos y la Unión Europea, como ha sido costumbre, también habrá una adicional a los sistemas de información vinculados a los comicios. Hace algunos días, se conoció que CAPEL verificará y evaluará la eficiencia, eficacia y seguridad de los softwares de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional.

¿Qué pasó con la empresa ASD, señalada por Petro de presunto fraude?

Entre los numerosos señalamientos que ha hecho el mandatario sobre las elecciones, uno de ellos es sobre la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada (Grupo ASD S. A. S.), que hizo parte, inicialmente, de la contratación hecha para las elecciones. Sin embargo, documentos en manos de El Espectador prueban que esa compañía salió del contrato firmado con la UT ILE 2026 para la logística electoral.

Con fecha del 20 de enero de 2026, la empresa solicitó la autorización de cesión de participación. En ese documento, asegura que “si bien sobre su participación en el proceso electoral de Honduras no existe a la fecha ningún reproche o notificación de autoridad administrativa o judicial, la cesión de la posición contractual garantizaría la objetividad y trasparencia en el proceso colombiano y evitaría ataques interesados e infundados respecto del referido proceso”.

“La decisión de la sociedad es consecuente con el compromiso inicial con la unión temporal de atender el proyecto electoral colombiano como su prioridad principal, por lo que considera responsable la decisión de ceder su participación en la unión temporal a un tercero con experiencia en las actividades requeridas”, se lee en el documento.

Así han respondido los partidos a los señalamientos de Petro

Desde el oficialismo se ha seguido la línea del presidente en materia de cuestionamientos al proceso electoral. A través de un comunicado, el Pacto Histórico informó que radicó un derecho de petición tanto a la Registraduría como al Consejo Nacional Electoral “solicitando información detallada sobre los funcionarios y contratistas que administran las bases de datos (DBA) utilizadas en el proceso electoral”.

“Son muchas las evidencias y experiencias que nos llevan a exigir una respuesta completa a estas preocupaciones. No se trata de tener fe en las instituciones, se trata de tener confianza y esa se logra con transparencia y oportunidad”, se lee en la misiva.

Pedimos garantías sobre el software electoral en Colombia. A través de derechos de petición a la @Registraduria y al @CNE_COLOMBIA , solicitamos acceso al código fuente, auditorías nacionales e internacionales y detalles sobre quienes administran las bases de datos del sistema… pic.twitter.com/U3XLLw2RAH — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) February 24, 2026

Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda (quien preside la colectividad) aseguró que es “inaceptable la descalificación que el presidente Petro hace de la organización electoral”. En esa línea, indicó que, bajo su óptica, muestra “desprecio por la separación de poderes” y que “presagia una derrota y se va a excusar en un supuesto fraude”.

En Cambio Radical, el director del partido, Germán Córdoba, afirmó que son “cortinas de humo para tapar los escándalos de corrupción que golpean [al] Gobierno día tras días”. Y agregó que “Colombia debe confiar en su sistema democrático, en la Registraduría y en las instituciones”.

“Nuestro desafío es claro: defender la democracia y corregir el rumbo del país. Las discusiones estériles en redes sociales solo sirven de distracción y favorecen a quienes hoy vulneran el bienestar de los colombianos, arriesgando el futuro democrático de la Nación”, fue el comunicado emitido por el Centro Democrático.

Desde el Centro Democrático, no cederemos ante polémicas innecesarias. Colombia prevalece sobre cualquier cálculo electoral o comentario coyuntural.



Nuestro desafío es claro: defender la democracia y corregir el rumbo del país. Las discusiones estériles en redes sociales solo… — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 23, 2026

El país está a menos de dos semanas de las elecciones. Este 8 de marzo se votará el nuevo Congreso, así como las tres consultas: el Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las Soluciones. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial y, si es el caso, la segunda vuelta tendrá lugar el 21 de junio.

