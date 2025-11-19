Espinosa entregó 1,7 millones de firmas para candidatura sin la “Fuerza de las Regiones”

Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, entregó 1,7 millones de firmas a la Registraduría para avalar su candidatura a la presidencia. Foto: El Espectador

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa entregó 1,7 millones de firmas a la Registraduría con las que espera avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026. Lo hizo una semana después de su salida de la “Fuerza de las Regiones”, en la que aún tienen asiento los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia) y Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

Durante un evento en Bogotá, luego de entregar las firmas, explicó que su expectativa es que la Registraduría las verifique y antes de que acabe diciembre pueda formalizar su candidatura. En ese sentido, dijo que, a partir de recibir esa confirmación, iniciará un proceso de diálogo con distintos sectores para definir cuál es su futuro de cara a los próximos comicios.

“Aún no sé si participaré a través de una consulta en marzo o si me voy a primera vuelta el 31 de mayo. Tomaré mis decisiones en su tiempo, cuando esté realmente habilitado para aspirar. Será cuando la Registraduría me entregue un papelito que me diga que mis firmas son válidas”, explicó.

En ese sentido, cuestionó que “hay una cantidad de gente por ahí hablando, que no tienen ni firmas ni avales (de partidos)”. Precisamente, este martes, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que, en total, se inscribieron 91 grupos significativos de ciudadanos que tendrán hasta el próximo 17 de diciembre para entregar, cada uno, 635.216 firmas, equivalentes al 3 % del censo electoral de 2022.

“Para ser candidato en Colombia se necesita tener un aval o tener firmas. Yo después de que tenga mi certificación de las firmas tomaré una decisión: si me voy a inscribir para mayo o si voy a una consulta”, dijo. Y explicó que espera que, al momento de tomar una decisión, ya se hayan depurado cómo serán las consultas: “Sabremos cómo son, cuáles son las reglas y cuáles son las condiciones”.

Aunque no dio mayores detalles, Espinosa también recordó que él, durante buena parte de su carrera política, fue militante del Partido Liberal y que, incluso, en su momento tuvo acercamientos con el partido, pero este indicó que “no iban a entregar avales por la presidencia. Encontré en las firmas un mecanismo para poder canalizar mis intenciones y mi causa”. Pero, por esa misma cercanía, señaló que una de las posibilidades es participar en la consulta en la que esté la colectividad que hoy dirige el expresidente César Gaviria, quien ha tenido varias reuniones con el expresidente Álvaro Uribe, de cara a crear una coalición que le haga frente al petrismo.

En esa línea, respecto a alianzas, afirmó que aunque “no tengo nada en contra de la izquierda”, sí tiene reparos con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Me parece un gobierno chambón, cómplice con la criminalidad. Me parece un gobierno cómplice con la cosa venezolana, que yo lo rechazo profundamente. Entonces, creo que tengo una muy baja probabilidad de hacer una alianza con el candidato del gobierno, que no sabemos quién va a ser, pero pareciera que es el senador [Iván] Cepeda”.

Sobre su aspiración presidencial, Espinosa afirmó: “Yo tengo una causa, estoy convencido que el próximo gobierno tiene que ser uno para las regiones, para las mujeres y para los jóvenes. Buena parte de la responsabilidad de nuestra desigualdad y de nuestros problemas de violencia es por el exceso de poder del gobierno central que se convirtió en un embudo que no deja que las regiones surjan”.

“Necesitamos un gobierno que crea en sus regiones, que creen los profesionales de sus regiones, que creen que las regiones pueden relacionarse con el mundo y promocionar su riqueza y sus vocaciones, su turismo. Y estoy convencido de eso. Entonces, voy a estar en esa causa por Colombia y voy a hacer equipo, claro que voy a hacer equipo, ¿con quién? Con quien crea en lo que yo creo”, concluyó.

