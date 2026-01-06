¿Quiere votar en elecciones al Congreso? El plazo para inscribir la cédula se cierra pronto

Escucha este artículo
Se acerca la fecha para las elecciones legislativas. El domingo 8 de marzo la ciudadanía definirá en urnas la conformación del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
La Registraduría anunció este martes que el plazo máximo para inscribir la cédula y lograr participar en las elecciones a Congreso es el 8 de enero. Quedan dos días para que colombianas y colombianos que aún no se encuentren inscritos puedan participar en la primera contienda electoral del año.
“Quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales”, explicó la Registraduría.
Además, el ente registrador manifestó que el trámite de la inscripción solo lo deben realizar las personas que cambiaron su lugar de residencia o regresaron al país de forma permanente, junto con “los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”.
Para inscribir su cédula debe acudir de manera presencial a las sedes de la Registraduría o a los puntos oficiales dispuestos para inscribirse. También puede acercarse a los puntos móviles dispuestos por el ente registrador en diferentes lugares de la ciudad (universidades, plazas, centros comerciales, etc.) para inscribirse o modificar su lugar de votación.
En caso de que resida en el exterior, la Registraduría habilitó un enlace para que los connacionales puedan actualizar su puesto de votación o inscribir su cédula si no se encuentran en el censo electoral. Este trámite también puede hacerse de manera presencial en los consulados de Colombia en el exterior.
Recuerde que para las elecciones a presidencia el plazo de inscripción se vence el 31 de marzo, un mes antes de ir a las urnas.
