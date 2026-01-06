Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

¿Quiere votar en elecciones al Congreso? El plazo para inscribir la cédula se cierra pronto

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo. La Registraduría explicó cuál es el plazo máximo para inscribir la cédula.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de enero de 2026 - 03:25 p. m.
Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo de 2026.
Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo de 2026.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se acerca la fecha para las elecciones legislativas. El domingo 8 de marzo la ciudadanía definirá en urnas la conformación del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

La Registraduría anunció este martes que el plazo máximo para inscribir la cédula y lograr participar en las elecciones a Congreso es el 8 de enero. Quedan dos días para que colombianas y colombianos que aún no se encuentren inscritos puedan participar en la primera contienda electoral del año.

Vínculos relacionados

Colombia presentó nota verbal de protesta a Estados Unidos por amenaza de Trump a Petro
Más de diez marchas en tres años: así han sido las manifestaciones convocadas por Petro
¿Quiénes mandan en Venezuela ahora que Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos?

“Quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales”, explicó la Registraduría.

Lea también: “No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia”: Registrador

Además, el ente registrador manifestó que el trámite de la inscripción solo lo deben realizar las personas que cambiaron su lugar de residencia o regresaron al país de forma permanente, junto con “los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”.

Para inscribir su cédula debe acudir de manera presencial a las sedes de la Registraduría o a los puntos oficiales dispuestos para inscribirse. También puede acercarse a los puntos móviles dispuestos por el ente registrador en diferentes lugares de la ciudad (universidades, plazas, centros comerciales, etc.) para inscribirse o modificar su lugar de votación.

En caso de que resida en el exterior, la Registraduría habilitó un enlace para que los connacionales puedan actualizar su puesto de votación o inscribir su cédula si no se encuentran en el censo electoral. Este trámite también puede hacerse de manera presencial en los consulados de Colombia en el exterior.

Le recomendamos: “Hay precandidatos que intentaron hacer trampa mediante recolección de firmas”: Registrador

Recuerde que para las elecciones a presidencia el plazo de inscripción se vence el 31 de marzo, un mes antes de ir a las urnas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Congreso

registraduría nacional del estado civil

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.