López con Huerta, Lizcano con Reyes y salen Córdoba y Palacios: así se mueve la presidencial

Leonardo Huerta y Claudia López, Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo y Aida Quilcué e Iván Cepeda son algunas de las fórmulas que buscan cupo el 31 de mayo. Foto: Begi Rojas, Cortesías y EFE

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En las últimas horas de inscripciones de candidatos presidenciales se han dado varios movimientos que reacomodan el tablero para las votaciones del 31 de mayo.

Por un lado, la candidata Claudia López se inscribió con Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial, con lo que se le da continuidad a la llave que estuvo en la llamada Consulta de las Soluciones y que en los comicios del 8 de marzo sumó 618.705 votos en total, de acuerdo con los reportes de la Registraduría.

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A esto también se le debe sumar que el exministro Mauricio Lizcano formalizó a al también exministro Luis Carlos Reyes como su llave a la Vicepresidencia, pese a que días antes había anunciado a Adriana Ramírez. Este ajuste se dio hace 24 horas y deja a dos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro haciendo campaña por sucederlo y con críticas a la gestión de la administración a la que pertenecieron.

Además, de acuerdo con los reportes oficiales, Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba declinaron sus aspiraciones presidenciales y se sumarán a la campaña de Paloma Valencia, quien este 13 de marzo se inscribió formalmente junto a Juan Daniel Oviedo.

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El retiro de esos dos nombres —Palacios y Córdoba— se suma al de Mauricio Armitage, quien también declinó la continuidad de su aspiración. La única fórmula que falta por confirmarse hasta antes de las 10 de la mañana de este viernes es la de Carlos Caicedo.

Así las cosas, si Caicedo se confirma su inscribió, habría 14 llaves compitiendo por la Priemra vuelta presidencial.

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En efecto, además de las fórmulas de Valencia-Oviedo, López-Huertas y Lizcano-Reyes, también están confirmadas las de Abelardo de las Espriella con José Manuel Restrepo, Iván Cepeda y Aída Quilcué, Sergio Fajardo y Edna Bonilla, Roy Barreas y Martha Lucía Zamora y Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata.

A lo largo de estos días también confirmaron las fórmulas entre Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera; Clara López y María Consuelo del Río; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; y Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo.

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Esta campaña presidencial tomó fuerza luego de que el país votara, el pasado 8 de marzo, por un nuevo Congreso. Ese domingo, de acuerdo con los resultados de la Registraduría, los partidos más votados en el Senado fueron el Pacto Histórico, con 4,4 millones de votos, y el Centro Democrático que sumó poco más de tres millones.

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