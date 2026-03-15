Benedetti buscaría llegar a la Alcaldía de Barranquilla en 2027: “Todo depende del Pacto”

Armando Benedetti, ministro del Interior, es oriundo del Atlántico y buscaría llegar a la jefatura de Barranquilla en las elecciones regionales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio pistas de su devenir político después del 7 de agosto, cuando se posesione el reemplazo del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. No han sido pocas las menciones de la posibilidad de que se lanzara a un cargo de elección popular y este sábado confirmó que sí está en sus análisis la posibilidad de buscar la Alcaldía de Barranquilla.

“Yo tengo ganas (...), pero aquí todo está monopolizado. Aquí sí que esta vaina está monopolizada”, afirmó.

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El Atlántico ha sido, tradicionalmente, un bastión electoral de Cambio Radical y la casa Char, que hoy hace parte de la oposición al “Gobierno del cambio”. Precisamente, el actual alcalde de Barranquilla es Alejandro Char y a esa línea política es que el actual ministro del Interior entraría a retar con una posible candidatura.

“Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno, eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char, pero ya es hora de poner a Barranquilla a que sea cosmopolita”, agregó.

En todo caso, fue claro que su aspiración estaba en manos del Pacto Histórico. Según dijo, “ellos son los dueños de los votos” y apuntó que no depende de lo que ocurra en las elecciones presidenciales para materializar esa aspiración. Incluso, dijo que lo “tiene sin cuidado lo que vaya a pasar” y “puede ser que sea decisión tomada”.

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Este mismo sábado, el mismo Benedetti hizo público que fue invitado a una reunión donde hubo varias figuras políticas de esa región presentes. Entre ellos, el senador Pedro Flórez —que es apoyado por otro poderoso grupo en esa región, los Torres, con nexos con la Casa de Nariño — y el representante Agmeth Escaf; así como los electos congresistas Orlando de la Hoz, Jaime Santamaría y Andrea Vargas, todos del Pacto Histórico. Además, participaron el rector (e) de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco —elección en la que el ministro se pronunció ampliamente en su momento—, y el de la Universidad Autónoma del Caribe. Jorge Senior Martínez.

“Como siempre hay unos…, aquí no se ha hablado de política ni de estrategia ni de trabajo, así un tonto crea que sí y se ría. Algunos sí hablaron del futuro lejano del 2027. El futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”, indicó, con lo que sería un guiño a la fecha de las elecciones regionales.

Fui invitado a una reunión social donde están los senadores @agmethescaf, @delahozzdice , @pedrohflorez y los representantes @j_santamariaac y @AndreavargasBAQ, el concejal Recer Lee Pérez, líderes como Reiner Angulo, Natalie Álvarez, el rector (e) de la Universidad del Atlántico… pic.twitter.com/YNRHENs2N1 — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 15, 2026

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Lo cierto es que todavía nada está definido en el interior del Pacto Histórico para el camino hacia las regionales. Por el momento, el partido se encuentra concentrado en el escrutinio y en impulsar la candidatura del senador Iván Cepeda a la Presidencia. Por ello, se espera que en el Congreso del partido recientemente fundado, que sería después de la posesión del nuevo presidente que elijan los colombianos el 31 de mayo (o, en su defecto, el 21 de junio), comiencen a delinear su devenir político para las elecciones de 2027, donde hace algunos años perdieron terreno.

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