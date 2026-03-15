Partidos sin candidato presidencial analizan cartas para elecciones, ¿cómo van las alianzas?

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mueven fichas en la carrera presidencial. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tarjetón presidencial de este 31 de mayo tendrá 14 fórmulas presidenciales compitiendo, pero no todos los partidos tienen candidato definido. Entre ellos, los tradicionales, que entraron en decisiones internas para determinar si le darán a alguno el guiño en estos dos meses.

Los punteros de la contienda cuentan, en su mayoría, con un aval. El senador Iván Cepeda se postuló por el recientemente formado Pacto Histórico, el abogado Abelardo de la Espriella se presentó por firmas y también sumó a Salvación Nacional, la senadora Paloma Valencia viene del Centro Democrático con otro guiño del Nuevo Liberalismo y el Partido Oxígeno—que también participaron en la Gran Consulta—y Sergio Fajardo tiene detrás a Dignidad & Compromiso. Claudia López es la única que va directo por firmas con su movimiento Imparables.

Sugerimos: Benedetti buscaría llegar a la Alcaldía de Barranquilla en 2027: “Todo depende del Pacto”

A esos se suman los otros contendores. Mauricio Lizcano empezó por firmas y ahora tiene el aval de ASI, Roy Barreras es apoyado por su partido La Fuerza, Clara López tiene detrás al movimiento Unitarios, Miguel Uribe Londoño tiene el guiño del Partido Democráta, y Gustavo Matamoros el del Partido Ecologista. Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins y Santiago Botero vienen todos por firmas.

Eso deja a un amplio abanico de colectividades con fuerte presencia en las regiones sin candidato y varios de ellos hicieron un llamado a sus colectividades a no participar en la consulta. Entre ellos estuvieron el Partido Conservador y el Partido Liberal.

En el primero, su presidente Efraín Cepeda ya tendría el visto bueno para comenzar acercamientos de cara a la primera vuelta. Ya tienen un norte definido, pues definieron a Valencia y De la Espriella como posibles candidatos, pero faltará ver por qué lado de ese sector se decantan. El segundo dejó abierta la puerta a sus candidatos para que apoyaran al aspirante de su preferencia, pero faltará ver si en medio de las reuniones en curso, el expresidente César Gaviria, dirigente de esa colectividad, toma una decisión definitiva.

Le puede interesar: Así quedó el tarjetón de la primera vuelta: estas son las 14 fórmulas presidenciales

Alianza Verde está en el mismo proceso y, como los dos anteriores, enfrenta una serie de divisiones internas que alejan la posibilidad de que haya un único seleccionado. Hay un sector que ya delineó su apoyo a Cepeda, pero otro, igual de fuerte, quiere apostar por López, quien hizo parte de esas filas hasta que renunció en medio del escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En Cambio Radical la decisión todavía no está tomada. Ha habido varios congresistas que han hecho público su apoyo a De la Espriella, entre ellos la representante Lina Garrido y el senador Carlos Motoa, quien lo incluyó en uno de sus anuncios como parte de su campaña de reelección al Senado. Eso generó molestia en algunos sectores internos, pues el Centro Democrático, y la misma Valencia, han sido aliados en la oposición al “Gobierno del cambio”. Los ojos están puestos sobre la dirigencia de Germán Vargas Lleras y Germán Córdoba, incluyendo a la casa Char, para tomar una decisión.

Lea también: Así va la reorganización del Congreso con el proceso de escrutinio

El Partido de la U también está dividido. Hace algunos meses, en reuniones internas, se dividió el apoyo entre Barreras, quien viene de esa colectividad, y De la Espriella, pero nunca se tomó una decisión en torno a cuál candidatura apoyar. Por el momento, no hay un norte claro.

Quedan más de 70 días para que las agrupaciones políticas tomen una decisión de fondo. Eso implicaría una reorganización interna que también podría tocar la relación con la actual Casa de Nariño, que tiene alianzas, vía burocracia, con sectores de los conservadores, los liberales, La U y los verdes.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.