Las frases que dejó el debate presidencial entre Valencia, López, Barreras y Murillo

Paloma Valencia, Claudia López y Luis Gilberto Murillo en debate. Foto: Archivo Particular

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Tras el debate organizado por El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam, este martes 24 de marzo, candidatos y candidatas dejaron algunas frases.

En el foro “Construir una Colombia más equitativa”, enfocado especialmente en las múltiples desigualdades del país, se habló sobre la igualdad en materia de derechos de las mujeres, en las percepciones que cada candidato tiene sobre las regiones y sobre el sistema de salud, entre otros.

Entre los asistentes a la Universidad de Los Andes de forma presencial estuvieron Luis Gilberto Murillo, Claudia López y Roy Barreras. Aunque la candidata Paloma Valencia no participó de lleno en el debate, envió sus respuestas a través de video, ya que se encontraba fuera del país. Sin embargo, se refirió a temas estructurales dentro del plan de gobierno que busca implementar de llegar a la presidencia.

A lo largo de las casi dos horas que duró el debate, asuntos como el sistema de salud salieron a flote en la discusión. El ganador de la consulta del Frente por la Vida, quien también es médico, recordó la necesidad de realizar una reforma a la salud concertada, que contenga “un sistema mixto, dignificando al trabajador de la salud, poniendo primero al paciente, mandándole el medicamento a su casa”. Por esta situación, realizó una crítica a la administración de Gustavo Petro, a la que señala de no poder aprobar las reformas.

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“Se está muriendo gente. Este Gobierno tiene que garantizar el pago a clínicas y hospitales para que no cierren servicios. [...] Por la terquedad de imponer un sistema de salud absolutamente estatizado y que no fue capaz de aprobar las reformas”, comentó Barreras.

En este mismo punto, Murillo manifestó que “desafortunadamente la salud en los territorios de la Colombia olvidada no funciona”. Valencia aseguró que debe existir una alianza público-privada y que “con la titularización que vamos a hacer para pagar las deudas, podamos tener una atención oportuna”. Por último, López aseguró que cree en un sistema mixto entre lo privado, lo público y lo comunitario.

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