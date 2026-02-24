Partido Liberal invita a militancia a no votar en consultas tras no presentar candidato

El expresidente César Gaviria dirige el Partido Liberal. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

La Dirección Nacional del Partido Liberal ya dejó claro cuál será su vía para las elecciones presidenciales, al menos para las consultas del 8 de marzo. A través de un comunicado, la colectividad le habló a su militancia y recordó que no se presentó candidato propio en ese proceso de depuración de aspirantes a la Presidencia.

“La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”, se lee en la misiva.

El partido que dirige César Gaviria aclaró que la decisión “obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política”. Y, en esa línea, aclararon que mantienen “el respeto por la autonomía individual de cada militante”.

“Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”, finaliza el comunicado.

Ahora, las toldas rojas se suman al Pacto Histórico, Comunes, Salvación Nacional y Cambio Radical, que ya invitaron a su militancia a no solicitar el tarjetón de las consultas. En el primer caso, la decisión se tomó después de que el senador Iván Cepeda, el candidato de esa colectividad, fuera sacado del mecanismo que reunía a la izquierda y la centroizquierda por una decisión del Consejo Nacional Electoral.

“Una consulta presidencial no puede convertirse en un escenario de exclusión para sectores que representan opciones reales de transformación en el país”, se lee en el comunicado de Comunes alrededor de la decisión.

El caso de Cambio Radical es similar al del Liberal, mientras que Salvación Nacional ha impulsado una campaña para que sus militantes no voten en esas consultas. ¿La razón? El partido sostiene que su candidato, Abelardo de la Espriella, debe ser el que haga frente a Cepeda en la primera y segunda vuelta presidencial.

