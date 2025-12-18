“Todo lo que ha ocurrido en términos electorales este año no tiene precedentes”: registrador

El registrador Hernán Penagos durante la jornada de información sobre los Consejos de Juventud este 16 de julio. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría avanza desde hace meses en la organización de las elecciones de 2026 y este jueves se dio un evento clave: el balotaje para el orden las listas en los tarjetones. En ese contexto, el registrador Hernán Penagos se refirió a los procesos que están implementando para blindar los comicios y qué se puede esperar ante el alto número de aspirantes a la Presidencia por firmas.

De acuerdo con el funcionario, se trata de una cifra histórica de 28 millones de firmas las que fueron presentadas para las elecciones presidenciales. Aunque fueron cerca de 91 movimientos inscritos, solo 22 presentaron los apoyos, y todo eso tendrá que ser revisado a profundidad para el 21 de enero.

“Lo primero que hay que decir es que, en esta oportunidad, digamos este año prácticamente, todo lo que nos ha ocurrido en términos electorales no tiene precedente en la historia de Colombia”, indicó.

Sugerimos: Sigue choque por la curul de Julián López en la Cámara tras su renuncia al Partido de la U

Hace cuatro años, indicó, fueron “cerca de 10 millones de firmas las que se radicaron”. Para hacer el análisis de esos apoyos, explicó que hay un equipo de más de 500 supernumerarios y de grafólogos; incluso, que cuentan con “una herramienta de analítica e inteligencia artificial que [les] va a permitir cruzar los nombres y el número de cédula con el Archivo Nacional de Identificación y el Censo Electoral en Colombia”.

Sumado a eso, la Registraduría está en análisis para blindarse del fraude electoral, especialmente por la ola de violencia que ha azotado al país y generado desplazamiento forzado. Penagos señaló que los ciudadanos todavía están a tiempo de cambiar su puesto de votación y que desde la institución podrán hacer cruces de bases de datos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para “revisar si alguien, por ejemplo, está votando en un lugar que no corresponde a su domicilio”.

Le puede interesar: Paloma Valencia y sector de “La Gran Consulta” entran en diálogos, ¿en qué van?

“En todo caso, lo que está haciendo la Registraduría es acercándose a la ciudadanía, llevando las zonas de inscripción a lugares descentralizados, estableciendo puestos móviles de inscripción en los centros comerciales, en las calles de Colombia”, dijo el registrador.

Hoy realizamos el sorteo de la posición de los logos de partidos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos en las tarjetas electorales para el Congreso de la República 🗳️🇨🇴.



El Registrador Nacional invita a los medios a difundir esta información y… pic.twitter.com/Rb9lSTqEK4 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 18, 2025

De acuerdo con proyecciones de la organización electoral, esperan que el censo llegue a 42 millones de personas. Sin embargo, el número solo estará en firme después del 8 de enero, cuando cierra la inscripción para las votaciones al Congreso, y el 31 de marzo, fecha límite de los comicios presidenciales.

Lea también: “Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”: Petro respondió a Maduro

Otro punto que mencionó fue el tema de seguridad. Penagos afirmó que están trabajando en el Plan Democracia con la fuerza pública y el Ministerio de Defensa, especialmente por el desafío que representan los 104 municipios con alertas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.