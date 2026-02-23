Partidos y entes buscan impulsar inscripción de testigos electorales: esto se sabe

El magistrado Cristian Quiroz presentó, como presidente del CNE, la nueva plataforma para la inscripción de testigos electorales. Foto: Archivo Particular

Queda poco menos de una semana para que cierre la inscripción de un actor clave para las elecciones: los testigos. Se trata de personas que inscriben los mismos partidos para hacer veeduría sobre todo el proceso electoral.

En los últimos días, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) han insistido en la inscripción de más personas bajo esta figura, que cumplen el papel de vigilantes y garantes de que todos los procesos de votación en las mesas se lleven conforme a la ley. De acuerdo con los órganos electorales, son postulados por las organizaciones políticas, que en la actualidad ascienden a 29, los movimientos significativos de ciudadanos; e incluso sectores privados.

Bajo esos cálculos, se podría llegar casi a los seis millones de testigos electorales, desplegados en 13.746 puestos de votación y las 125.259 mesas a nivel nacional e internacional. Hace cuatro años, por ejemplo, fueron más de 34.000 testigos los que se acreditaron hace cuatro años desde el Pacto Histórico en las elecciones a Congreso.

Previamente, desde ese mismo partido se prendieron las alertas por la presunta falta de garantías alrededor de la protección de datos de sus testigos. Sin embargo, tras un encuentro con el CNE y la Registraduría, desde la misma colectividad aseguraron que se daría por iniciado el cargue de los testigos y señalaron que “la vigilancia electoral es determinante para la democracia y la transparencia”.

¿Qué papel cumplen los testigos electorales?

Dentro de sus funciones está la identificación de los jurados electorales, la vigilancia en la clasificación de los votos y que todo quede registrado en los formularios. Además, pueden tomar registros audiovisuales que, en caso de reclamaciones, se pueden remitir al CNE a través de un software contratado por este organismo y los cuales llegarán directamente a los partidos que representan; todo con el fin de que se puedan hacer las reclamaciones.

“El testigo electoral no está obligado, no tiene o representa una multa, sino que pertenece a una agrupación política, grupo significativo de ciudadanos o candidato político. Y él va a cuidar el voto. ¿Cómo lo va a cuidar? Nosotros nos comprometemos a tener la plataforma que lo va a capacitar y lo va a acreditar. El testigo tiene que estar en el momento de apertura de las 125.258 mesas. En todas y cada una de las mesas que van a existir en el territorio nacional va a poder existir al menos un testigo por cada agrupación política”, aseguró el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Este 8 de marzo, además de la elección del nuevo Congreso, se realizarán también las consultas interpartidistas. En ellas participarán la Gran Consulta (derecha y centroderecha), el Frente por la Vida (izquierda y centroizquierda) y la Consulta de las Soluciones (centro).

