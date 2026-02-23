Publicidad

Cepeda recibe guiño de sindicatos, Uribe habla de Gran Consulta y otras movidas electorales

El candidato del Pacto Histórico afirmó que más de 900 dirigentes de 300 sindicatos respaldaron su campaña. Previamente, Roy Barreras, de La Fuerza, había recibido el guiño de la USO y un sector de la CUT.

Redacción Política
23 de febrero de 2026 - 01:53 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe hace campaña como candidato al Senado por el Centro Democrático e Iván Cepeda es candidato presidencial por el Pacto Histórico.
Foto: Archivo Particular
Poco tiempo resta para que, además de la elección del próximo Congreso, ocurra también la selección de los candidatos de las tres consultas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. Y en la izquierda, que tiene a la segunda, ya se han anunciado los respaldos de varios sindicatos, que han sido figuras claves en el “Gobierno del cambio”.

Este lunes, el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que “más de 900 dirigentes de 300 sindicatos de todo el país se adhieren a [su] campaña”. Con un comunicado, se conoció que “la declaración fue suscrita por diversas centrales obreras y organizaciones sindicales que anunciaron la conformación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas, instancia orientada a estructurar y coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico”.

Ese respaldo, según dijo, fue ratificado por dirigentes como Carlos Rivas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y candidato al Senado por el Frente Amplio, junto con el secretario general de esa organización, Over Dorado. De igual forma, Percy Oyola y Ricardo Vanegas, de la Confederación General del Trabajo; Diana Gómez e Isaías Garzón, de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); y miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Todos estos sindicatos han sido claves en las marchas y plazoletazos en respaldo al presidente Gustavo Petro.

Previamente, uno de los candidatos de la consulta del Frente por la Vida —de la que no hará parte Cepeda tras una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE)—, Roy Barreras, había anunciado el respaldo de figuras de ese sector. En su cuenta de X, subió un video mostrando el guiño por parte de un sector de la CUT.

El miércoles pasado, además, Unión Sindical Obrera (USO), que es el sindicato más grande de Ecopetrol, informó que respaldaría a Barreras en la consulta. A través de un comunicado, la organización indicó que este candidato es el que “representa los intereses de [sus] afiliados y afiliadas” y “encarna la posibilidad de unidad”.

“Roy Barreras se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas; y con las bases de la USO, a reformular las políticas energéticas del país con fundamente en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética, mediante una construcción colectiva con los distintos grupos de interés, incluida la Transición Energética Justa bajo criterios de planificación, participación y realidades objetivas del país, de modo que esta sea viable, sustentable, ordenada y realizable”, se lee en un comunicado de la USO.

Desde la derecha y la centroderecha, los candidatos de la Gran Consulta están en giras nacionales ad portas de las elecciones. Este lunes, el expresidente Álvaro Uribe, quien está haciendo campaña por su partido, Centro Democrático, dijo en 6AMW que “hay que apoyar al que gane, es una responsabilidad legal y de honor”.

“Yo creo que ahí nosotros habíamos dicho que una gran consulta que nos incluyera a todos, y estos nueve compatriotas acordaron una consulta en el partido. Eso lo hizo la dirección del partido, a los senadores y a los aspirantes, y por mayoría dijeron que sí. La doctora Paloma, nuestra gran candidata, estaba en esa conversación. A mí me pareció bien, y apoyamos la decisión que ella finalmente tomó de estar en esa consulta”, dijo sobre la participación del partido en esa consulta.

En ese mecanismo también participarán Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. Y este 8 de marzo también se elegirá entre los candidatos de la Consulta de las Soluciones: Claudia López y Leonardo Huerta, quienes buscan hacerse espacio entre los candidatos de centro.

