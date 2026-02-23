¿Qué hacen los jurados de votación? Este es el papel que cumplirán en las elecciones

Los jurados de votación son figuras clave para las elecciones. Foto: Mauricio Alvarado

Quedan menos de dos semanas para las elecciones legislativas, en las que también se podrá votar por la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. En esos procesos, hay una figura clave que representa y atiende a la ciudadanía en las mesas: los jurados de votación.

Por medio de un sorteo electrónico aleatorio que realiza la Registraduría, los ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años son seleccionados para atender a los sufragantes el día de las elecciones. De acuerdo con el Código Electoral en su artículo 105 este cargo “es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva”.

A cerca de seis semanas de la cita a las urnas, desde la organización electoral que comanda Hernán Penagos comenzaron a enviar correos y mensajes de texto a los ciudadanos selecciones. En ellos, se detallaba la fecha de la elección, el lugar, puesto y mesa de votación a los que fue asignado. A todos se les pide llegar a las 7:00 a. m. de este 8 de marzo a la mesa de votación y, de la misma forma, no abandonar el lugar hasta el cierre del proceso y firma de las actas, pues de lo contrario será sancionado de acuerdo a lo establecido en la ley.

“Los jurados de votación deberán ejercer su derecho al voto en la mesa donde fueron seleccionados para prestar este servicio; de lo contrario, se verán inmersos en el delito establecido en el Código Penal, artículo 391 Voto fraudulento: El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección (...) incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, aclaró la Registraduría.

Desde ese momento, además, se han puesto en marcha las capacitaciones para los ciudadanos que cumplirán con esta función. Son cerca de seis jurados por cada mesa de votación y entre ellos se asignan los cargos de presidente, vicepresidente y vocal. Y, por ejemplo, una persona no puede ser al mismo tiempo testigo electoral ni vestir la propaganda de ningún candidato o candidata en las elecciones.

“Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes”, ha señalado la Registraduría.

¿Qué funciones cumplen los jurados de votación?

De acuerdo con la organización electoral, deben atender el proceso de las votaciones. Deben estar antes de que se abran las urnas, lo que ocurre a las 8:00 a. m., y, desde ese momento, tienen que recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10, registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11, firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante, custodiar la urna, y diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral con el documento de identidad.

El trabajo no termina a las 4:00 p. m., cuando se cierran las urnas, pues también deben efectuar los escrutinios de mesa, registrar los resultados en los documentos electorales y entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.

