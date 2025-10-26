La izquierda de Petro define este domingo carta presidencial entre Cepeda y Corcho

El senador Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro y la exministra Carolina Corcho son protagonistas en la consulta que la izquierda realiza este 26 de octubre. Foto: Archivo Particular

Entre el senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho se definirá este domingo una de las cartas con las que el presidente Gustavo Petro busca promover el continuismo de la izquierda en el poder. Este proceso, que se tazó en COP 190.000 millones, es una consulta que también servirá para consolidar parte de las listas a Senado y Cámara de las fuerzas que rodean al jefe de Estado.

Las urnas se abrieron a las 8 de la mañana de este 26 de octubre y estarán así hasta las 4 de la tarde, para luego entrar en la fase de consolidación de resultados que la Registraduría que lidera Hernán Penagos espera entregar con celeridad.

De acuerdo con información oficial, en el país hay un total de 19.833 mesas de votación instaladas en 13.405 puestos que, ademas, son custodiados por más de 120.000 uniformados desplegados exclusivamente para garantizar la seguridad de esta jornada electoral.

“Como ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo, Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia nacional y la democracia, y en el ejercicio de mis derechos convencionales de la convención americana de los derechos humanos, me alisto para votar en la consulta del Pacto Histórico”, dijo el presidente Petro, quien ejerce su derecho ciudadano desde Bogotá.

La organización electoral informó que para la jornada están habilitados para votar 39’984.168 ciudadanos contabilizados en el censo electoral, de los cuales 19’441.829 son mujeres y 20’542.339 son hombres. Además, hay 142.029 personas ejerciendo como jurados, de los que 118.800 son titulares y 23.229 remanentes.

Cepeda y Corcho llegan a esta cita luego de varias polémicas que rodearon la consulta de este 26 de octubre, pues el Consejo Nacional Electoral aún no reconoce a fondo la personería jurídica del Pacto Histórico y esta jornada pasó de ser auspiciada por tres partidos con igual número de candidatos presidenciales a ser solo de dos aspirantes e impulsada por una sola colectividad.

En efecto, el Partido Comunista y la Unión Patriótica se bajaron y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero renunció a seguir, aunque su rostro estará en los más de 39 millones de tarjetones que se imprimieron.

El senador Cepeda tiene previsto votar pasadas las 11 de la mañana en uno de los puestos instalados en un colegio del sur de Bogotá, mientras que la exministra Corcho tiene agendado hacer lo propio sobre la misma hora en una de las mesas que hay en otra institución educativa en el centro de la capital.

“Más que una sustitución de políticas, lo que vendría es una acentuación y un énfasis mayor en los cambios que se han dado. Hablo no tanto de reforma sino de una revolución. Inmediatamente debo señalar, porque seguramente los contradictores van a utilizar esto para exagerarlo o para criticarlo, revolución en términos pacíficos”, le dijo Cepeda a El Espectador.

“Mi apuesta es continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Hay que implementar la reforma laboral y la pensional; presentar de nuevo la reforma a la salud, si de manera irresponsable se persiste en su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado. Y se impone proponer otras tres reformas: a los servicios públicos para hacer un control de las tarifas altísimas que están afectando a la ciudadanía; a la justicia para superar los niveles de impunidad que quedó claro que hay en Colombia y para que la justicia sea para todos igual, se le pueda responder a las denuncias ciudadanas y para enfrentar la corrupción”, precisó Corcho en diálogo con este diario.

Cómo ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar, y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

Para la lista de Senado se inscribieron 145 aspirantes, y lo que se busca es que los de mayor votación ocupen los primeros lugares. Incluso, eso deja claro por qué María José Pizarro no tiene asegurado el primer puesto, sino que se elegiría de la siguiente tríada: el segundo en la votación por la carta presidencial y la mujer y el hombre más votados en el tarjetón de Congreso.

En todo caso, al final la decisión la tiene Petro, quien fue el que terminó diciendo que sí hubiese consulta, pese a que en sus toldas se alcanzaron a bajar de la misma hace tres semanas.

#AEstaHora Con la presencia del registrador nacional, Hernán Penagos, instalamos el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación del @mindefensa, la Cúpula Militar, @PoliciaColombia, delegados de la @PGN_COL articulando esfuerzos para asegurar transparencia, orden y… pic.twitter.com/D70MTVvUca — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 26, 2025

Lo cierto de todo este proceso, como lo reconocen Cepeda, Corcho y el propio Petro –quien intentó con su “plazoletazo” del viernes en Bogotá darle fuerza a esta cita a urnas–, es que quien al final quede como la carta de la izquierda debe salir a buscar convergencias con sectores menos petristas y de centro para diseñar una estrategia que permita enfrentar a la derecha, cuyas cabezas también están en una frenética carrera por encontrar cartas fuertes para 2026.

