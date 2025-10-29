Pacto Histórico se reunirá para resolver pelea por la cabeza de lista al Senado

La senadora María José Pizarro repsondió a Carolina Corcho en puja por la cabeza de lista en el Senado del Pacto Histórico. Foto: Archivo Particular

El Pacto Histórico sostendrá una reunión este jueves en la mañana en aras de aplacar la nueva división que se está gestando, luego de la consulta de este domingo, cuando obtuvo 2,7 millones de votos. La discusión es por quién ocupará el primer renglón de la lista al Senado, porque aunque está definido que esta será cerrada y cremallera –alternando hombre y mujer en aras de la paridad–, no está claro quién ocupará el primer renglón, un puesto que es clave.

La discusión está entre si el puesto le pertenece a la senadora María José Pizarro o a la exministra de Salud Carolina Corcho. La primera argumenta que renunció a su precandidatura presidencial a cambio de recibir esa posición en la lista al Senado. Pero la segunda dice que, al haber obtenido más de 650 mil votos en la consulta, ella es la que debe ocupar el primer renglón.

“He sido convocada y asistiré a una reunión a las 9am del día de mañana para decidir sobre la cabeza de la lista al Senado del Pacto Histórico. Según se me ha informado, el Comité Político del Pacto aún no ha decidido nada. Asistiré a esta reunión con la disposición de que se le cumpla a la ciudadanía”, escribió Corcho en su cuenta en X.

He sido convocada y asistiré a una reunión a las 9am del día de mañana para decidir sobre la cabeza de la lista al Senado del Pacto Histórico. Según se me ha informado, el Comité Político del Pacto aún no ha decidido nada. Asistiré a esta reunión con la disposición de que se le… — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 29, 2025

Y añadió: “Hago un llamado público al candidato Iván Cepeda a la grandeza, a liderar este proceso político electoral honrando la palabra y haciendo cumplir los acuerdos que implican el respeto por la voluntad popular, no podemos defraudar a los casi 2,7 millones de electores que participaron en una convocatoria de consulta, y que se les desconozca su participación con decisiones contrarias a lo expresado en las urnas”.

Al respecto, Cepeda ha intentado mantener una posición en la que no se decante directamente por ninguna de las dos. “Tomaremos una decisión justa, debo decir, que tanto María José como Carolina Corcho son dos grandes dirigentes políticas. María José ha demostrado sus capacidades y su talante en el Congreso, en liderar la votación y la adopción de reformas políticas y sociales muy importantes para el gobierno en el Senado. Y Carolina, pues el resultado que ha obtenido en esta consulta habla por sí solo”, ha dicho a medios.

En todo caso, desde comienzos de la semana, el Comité Nacional Político del Pacto Histórico se ha reunido para definir la situación. Así lo expresó el representante Heráclito Landínez este martes, quien, en todo caso, manifestó que, a su juicio, Pizarro debería encabezar la lista al Senado: “El 26 de septiembre los precandidatos reunidos con la coordinación política nacional del Pacto Histórico acordamos que sería María José Pizarro. Es una decisión acordada que debe respetarse por todos los partidos y por Carolina Corcho”.

Vamos a iniciar la conversación en la Coordinación Política Nacional del @PactoCol sobre quién debe encabezar la lista al Senado @PizarroMariaJo o @carolinacorcho

Para mí es claro el tema: debe encabezarla María José, ese fue el acuerdo ella no iba a la Consulta y por tanto iría… pic.twitter.com/RAuJTyDgRf — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) October 28, 2025

