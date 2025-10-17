¿Qué pasará con la candidatura de Quintero? Las dudas tras su retiro de la consulta

Daniel Quintero se inscribió como precandidato del Pacto Histórico para la consulta del 26 de octubre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las 48 horas posteriores al anuncio de que se retiraría de la consulta del Pacto Histórico, varias dudas rondan la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en las elecciones de 2026. Entre las posibilidades de que no pueda medirse en el frente amplio y una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), estos son los hechos que han tocado su candidatura presidencial.

El centro de la discusión está en el carácter de ese mecanismo de decisión que convocó la izquierda del presidente Gustavo Petro para el 26 de octubre. Ante las decisiones adversas del Tribunal Superior de Bogotá, con la que se tumbaron las medidas cautelares que permitían la inscripción como partido unitario, esta pasó a ser interpartidista. Ahora, lo que dice Quintero es que “nunca [se inscribió] en una consulta interpartidista del Polo [Democrático], Unión Patriótica y Partido Comunista”.

“Quien cambió la consulta de partidista a interpartidista fue la Registraduría”, dijo. Y agregó: “No pertenezco a estos partidos y nunca di autorización para inscribirme en una consulta diferente a la consulta partidista del Pacto Histórico”.

Quién cambio la consulta de partidista a interpartidista fue la Registraduría. Nunca me inscribí en una consulta interpartidista del Polo, UP y partido Comunista. No pertenezco a estos partidos y nunca di autorización para inscribirme en una consulta diferente a la consulta… https://t.co/EkxWymn5OX — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 16, 2025

Sin embargo, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral de Alejandra Barrios, su participación inicial en la consulta lo sujetaría, de todas formas, a los resultados de esta. De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, “el resultado de las consultas sera obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”.

“Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan”, se lee en esa misma ley.

En todo caso, la MOE ha dicho que esas determinaciones tendrán que confirmarlas los órganos electorales correspondientes. La mirada se posa sobre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). En medio del debate, la entidad en cabeza de Hernán Penagos aseguró que seguirá adelante con la organización de la consulta y “no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”.

La versión de Quintero es que su retiro se dio, precisamente, para no inhabilitarlo en el frente amplio en el que tanto la izquierda como la centroizquierda escogerían un candidato único para la Presidencia. De acuerdo con él, la consulta que ocurrirá en pocos días “la llenaron de irregularidades” y, al convertirla en partidista, frenaría esa intención.

🚨 Todos sabemos que hay una estrategia de la derecha para sabotear el Frente Amplio. No vamos a caer en la trampa. Dado que nunca autorice mi inscripción a una consulta interpartidista del polo, la up y partido comunista (que además me impediría ir a marzo), he solicitado mi… pic.twitter.com/jDVCpd2yqq — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 16, 2025

El documento de acuerdo de voluntades que presentó el Pacto Histórico a los órganos electorales, firmado por los representantes legales de la Unión Patriótica (el representante Gabriel Becerra), el Partido Comunista (Jaime Caicedo) y el Polo Democrático (el senador Carlos Alberto Benavides), tiene pistas al respecto. Allí, se establece que se hará “una consulta partidista” en la que se escogerá una precandidatura “para que participe en una consulta interpartidista que elija una candidatura única en coalición”.

Es decir, ni el senador Iván Cepeda ni la exministra Carolina Corcho, que se mantienen en su participación en la consulta, estarían inhabilitados para llegar al frente amplio, en caso de salir victoriosos en este mecanismo.

En todo caso, el mismo Quintero ya planteó la pregunta a la MOE y de esa respuesta, así como la de los órganos electorales, dependerán los pasos a seguir para el Pacto Histórico.

