“Nadie queda contento al 100”: país político reaccionó a la aprobación del presupuesto

Con 50 votos por el sí y 27 votos por el no el Senado le dio el visto bueno al presupuesto general para 2026. Se aprobó el mismo texto que ya había tenido el guiño de la Cámara de Representantes y ahora queda a la espera no solo de la sanción presidencial, sino también del proyecto de ley de financiamiento que no tiene un panorama muy optimista en el Congreso.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue de los primeros en pronunciarse al cierre de la votación en el Senado y apuntó que lo que hicieron fue “simplemente seguir las reglas del Congreso”. En esa línea, le agradeció al presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal) “por haber dado las plenas garantías en el buen desarrollo de los sucesos que sucedieron en el presupuesto, que parecía ayer que no se iba a aprobar”.

“En cualquier casa de mando de Gobierno de cualquier país se necesitan recursos, y nunca serán suficientes, realmente, para atender las múltiples situaciones y eventos que se presentan. No es para hacer campaña. Si el presidente no se va a reelegir, ¿cómo van a decir que hay para campaña? Eso es irresponsable", respondió ante los cuestionamientos sobre el aumento de presupuesto asignado al Dapre de Angie Rodríguez.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió a los consensos alcanzados para el proyecto y aseguró que hubo un “debate serio, responsable, tanto en Cámara como en Senado”. Además, reiteró que el presupuesto está atado a una ley de financiamiento que ya fue presentada ante el Congreso y que comenzará su debate en los próximos días.

“La ley de financiamiento va a ser ajustada para ser llevada a un monto de COP 16,3 billones, pero lo fundamental del ejercicio que hemos hecho en el día de hoy o que hemos cerrado en el día de hoy es que hemos mostrado al país que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un escenario de acuerdos, un escenario de conversaciones para llegar a consensos y hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha mostrado al Congreso y al país que está abierto y está dispuesto”, dijo a la salida de la plenaria.

📣 ¡Atención!@SenadoGovCo en plenaria aprueba articulado del PGN2026. Ayer lo había hecho la @CamaraColombia.



El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que este avance refleja el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y enfocada en el bienestar... pic.twitter.com/BmYjLFvHug — MinHacienda (@MinHacienda) October 16, 2025

Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (Partido de la U), había celebrado la aprobación este miércoles en la plenaria y aseguró que esperaba que esos “estos recursos se traduzcan en bienestar y oportunidades para Colombia”. Desde la mesa directiva, felicitó a las comisiones económicas por el trabajo, así como a la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), la coordinadora ponente.

Aprobamos en la Cámara el Presupuesto 2026, por 547 billones de pesos.



Detrás de esos números hay sueños, regiones y familias que esperan resultados.



Confío en que estos recursos se traduzcan en bienestar y oportunidades para Colombia.@petrogustavo @CamaraColombia pic.twitter.com/94HIr6ddfk — Julián López (@Julianlopezte) October 16, 2025

Velásquez se pronunció también desde sus redes sociales y agradeció a todos los partidos por aportar a la discusión. “El Congreso se reivindica con el país”, dijo en una intervención posterior a la votación de título y pregunta.

“Nadie queda contento al 100 %, el Gobierno no queda contento al 100 % porque quería un presupuesto de 556, el Congreso tampoco queda contento al 100 % porque presentó proposiciones que superaban las expectativas del monto presupuestal. Así que aquí lo que tenemos es una concertación, porque todos cedimos”, agregó.

En el Senado, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) criticó que “no dejaron discutir las proposiciones”. Del mismo lado estuvo el senador Enrique Cabrales, quien aseguró que este “ignora las verdaderas necesidades de las regiones”.

“El artículo 90 le da al Gobierno la facultad de transferir o reasignar recursos en 2026 sin pasar por el Congreso. Es una carta abierta para jugar como quieran con las pensiones de los colombianos. Esto es golpe directo a la democracia y a la estabilidad fiscal”, apuntó.

🚨No respaldamos un presupuesto desfinanciado y perjudicial para la estabilidad económica del país.



El artículo 90 le da al Gobierno la facultad de transferir o reasignar recursos en 2026 sin pasar por el Congreso. Es una carta abierta para jugar como quieran con las pensiones… pic.twitter.com/czeiALeLEh — Enrique Cabrales Baquero (@kikecabralesCD) October 16, 2025

El presupuesto de 2026 está a un solo paso de ser ley. Como en Senado se aprobó el mismo articulado que ya había recibido el visto bueno de la Cámara, no requiere una conciliación y solo le faltará la sanción presidencial.

