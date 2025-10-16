“No es para hacer campaña”: Benedetti defendió aumento de recursos al Dapre

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el aumento se debe a la cantidad de situaciones a las que se tiene que enfrentar la Casa de Nariño. Foto: El Espectador - José Vargas

Un aumento de COP 280.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en cabeza de Angie Rodríguez, quedó en firme con el presupuesto general de 2026, al que solo le falta la sanción presidencial. El monto generó ruidos por ser paralelo a la disminución en otras entidades, como la Defensoría del Pueblo de Iris Marín, pero desde el gobierno de Gustavo Petro ya salieron a defender la decisión.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a la salida de la plenaria del Senado, que aprobó el texto tal y como quedó en la Cámara de Representantes. De acuerdo con el jefe de la cartera política, los señalamientos de usar ese presupuesto para la campaña de 2026, que pasó de COP 1,1 billones a COP 1,4 billones, son “irresponsables”.

“En cualquier casa de mando de Gobierno de cualquier país se necesitan recursos, y nunca serán suficientes, realmente, para atender las múltiples situaciones y eventos que se presentan. No es para hacer campaña. Si el presidente no se va a reelegir, ¿cómo van a decir que hay para campaña?”, apuntó.

Benedetti incluso señaló a la oposición de hacer afirmaciones “cargadas de bilis”. Eso sí, dijo que para la discusión del proyecto del presupuesto, que quedó en COP 546,9 billones, lo que hicieron fue “simplemente seguir las reglas del Congreso.

Las críticas han venido desde varios sectores políticos. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) aseguró que se trata de recursos "que se manejan sin control, sin un rubro específico y en plena ley de garantías”.

Aunque en el debate entre comisiones económicas este estaba en COP 1,1 billones, en el proyecto presentado para la discusión en plenarias ya había un aumento de casi COP 300.000 millones. En todo caso, la cifra ya tiene el visto bueno de ambas cámaras, pues el Senado terminó acogiendo el articulado aprobado en el Salón Elíptico este miércoles.

