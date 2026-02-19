Registraduría anuncia el traslado de 22 puestos de votación en Córdoba por la ola invernal

El registrador Hernán Penagos se encuentra en Córdoba. Foto: Registraduría

La Registraduría anunció este jueves desde Córdoba que 22 puestos de votación se trasladarán por la ola invernal por la que actualmente atraviesa el departamento. Según informó la organización electoral, se tomó la decisión después de “un trabajo de monitoreo y evaluación interinstitucional” y esto tocará a la capital cordobesa, Montería, así como a los municipios de Cereté, Lorica y Tierralta.

“Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”, aseguró el registrador Hernán Penagos.

De acuerdo con la Registraduría, en Montería serán 19 puestos trasladados: 15 serán en el casco urbano y cuatro en el área rural, y en total serán 298 mesas de votación que se moverán. En los otros municipios, será uno en cada uno, con un total de 14 mesas.

“Ya tenemos una contingencia muy clara, pero sin lugar a dudas son afectaciones que llegan de última hora y que nos exigen tomar decisiones muy obligatorias”, indicó Penagos.

En esa línea, apuntó que llevan cerca de dos semanas en “jornadas de identificación”, con una entrega de “más de 970 documentos, entre tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía”. Las elecciones al Congreso son este 8 de marzo. En esa fecha también se votarán las tres consultas interpartidistas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.

Conozca aquí el comunicado completo con los traslados:

