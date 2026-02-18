Candidatos responden: Roy Barreras habla de la crisis en la salud, la tributaria y paz total

El candidato Roy Barreras estará este 8 de marzo compitiendo en urnas en la consulta del Frente por la Vida. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Porque Colombia no está condenada a la división, a la fractura, a los extremos, y porque yo soy capaz de unir a nuestro país y darle garantías a todos y a todas. Porque conmigo ganamos todos los colombianos.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Por ejemplo, las mipymes, que son las que tienen que pagar los salarios de sus trabajadores, requieren una disminución del impuesto de renta del 30 % y el 40% para aliviar la carga tributaria. Por supuesto, hay exenciones que hay que corregir, pero sobre todo hay que aumentar la productividad de Colombia; generar más riqueza para poder pagar la deuda social y para que Colombia crezca y progrese, y progresen en todos los colombianos.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Bueno, yo sé hacer la reforma en salud, yo soy el autor de la ley estatutaria. Los colombianos pueden saber que conmigo vamos a recuperar la seguridad para que la gente sepa que le den su cita, que le den su medicamento, que le salven la vida. Soy el único médico que sabe hacerlo y lo voy a hacer.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Yo soy un constructor de paz, pero el exceso de ingenuidad ha hecho que fracase la paz total, porque los grupos criminales y los ejércitos mafiosos han crecido. Aún la paz necesita la fuerza legítima del Estado, el carácter para recuperar la seguridad en el territorio.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Viajé a ayudar a que la relación entre [Gustavo] Petro y [Donald] Trump, Colombia y Estados Unidos, esa famosa reunión del martes, saliera bien y gracias a Dios salió bien. Había quienes querían torpedearla. Para Colombia es indispensable mantener las mejores relaciones con todos los países del mundo, con Estados Unidos, con Europa, con Oriente, porque Colombia lo que tiene es que exportar, crecer y atraer inversión extranjera.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

La decisión de la equidad social, de la inclusión; por eso me indigna que el Consejo de Estado se haya atrevido a suspender el decreto del salario mínimo vital.

¿Sería fórmula vicepresidencial de quien gane esta consulta?

Yo voy a ser presidente de la República para unir este país.

No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando a las bases como se logra sumar, es abrazando a todos y dándole garantías a todos.



Ojo el sectarismo divide y la unidad se hace sumando. pic.twitter.com/L3EQ0eRm25 — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 18, 2026

