Más de 800.000 testigos electorales fueron postulados para las elecciones: CNE

Este jueves a las 11:59 p. m. se cerró el plazo de inscripción de testigos electorales en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), que comenzará un proceso de acreditación para todas las personas inscritas por los partidos. Este 8 de marzo, serán actores clave en el preconteo.

Son más de 800.000 las personas postuladas para hacer veeduría en el proceso electoral este domingo, según José Antonio Parra Fandiño, director de Inspección y Vigilancia del CNE. La Ley 1475 de 2011 determina que “los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.

ATENCIÓN | ⏳ ¡Últimos 40 minutos! El @CNEColombia informa que ya se han postulado más de 800.000 testigos electorales. @Joseantoniopar, director de Inspección y Vigilancia, hace un llamado urgente a las agrupaciones políticas.🗳️ El #CNEColombia es #LegitimidadYTransparencia! pic.twitter.com/ekT2Q8ueEL — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 6, 2026

Estas figuras son presentadas por “los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral”, de acuerdo con esa misma ley. Y el límite de la inscripción es que haya un testigo electoral por cada mesa de votación. Para estos comicios son 125.259 mesas, que suman las que están a nivel nacional y en el exterior.

Antes de que se cerrara el plazo de inscripción, el CNE dijo que, para este 4 de marzo, se reportaba un aumento del 54 % en las cifras de testigos de mesa y Comisión. El incremento también estuvo en el número de auditores de sistemas (5.603 %), observadores nacionales (127 %) e internacionales (707 %).

Las capacitaciones para testigos electorales comenzaron este jueves 5 de marzo y se realizarán hasta el sábado 7 de marzo hasta las 6:00 p. m., a 14 horas de que se abran las urnas para las elecciones legislativas.

#ComunicadoDePrensa 🚨 | Entre el 5 y el 7 de marzo, llevaremos a cabo una intensa jornada nacional de capacitación dirigida a los testigos electorales en todo el país. El objetivo es reforzar sus conocimientos para la jornada electoral del domingo, 8 de marzo. ¡Conoce más! 👇🏾 pic.twitter.com/DpAGQ8VoAx — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 5, 2026

Las funciones de los testigos electorales son varias. Entre ellas, está la de formular reclamaciones escritas en caso de observar alguna irregularidad, que podrán ser resueltos en el escrutinio —el proceso que determina los resultados oficiales de las elecciones— o, en caso de solicitar el recuento de papeletas, de manera inmediata por los jurados de votación. Entre las razones por las cuales se pueden hacer reclamaciones están cuando el número de votantes de una mesa exceda el de ciudadanos que pueden votar en ella, cuando sea manifiesto que en las actas de escrutinio se cometió un error al computar los votos, cuando se haya incurrido, de manera explícita, en un error al anotar el nombre de uno o más candidatos.

Este domingo 8 de marzo, las urnas se abrirán a partir de las 8:00 a. m. y se cerrarán a las 4:00 p. m. En el exterior, las votaciones están en curso desde el lunes 2 de marzo.

