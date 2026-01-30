Umbral electoral y mínimo de votos: las condiciones para lograr una curul en el Congreso

Congreso de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El pase de entrada de un aspirante al Congreso, va más allá del número de votos que logre conseguir. La “carta de invitación” está relacionada con el umbral electoral, que es el mínimo de votos que debe conseguir una organización política dentro de unas elecciones para seguirse considerando como tal.

Este fue el caso de Gilberto Tobón en 2022. Pues a pesar de que alcanzó los votos requeridos para asegurarse una curul en el Senado, su partido, Fuerza Ciudadana, no superó el umbral electoral para ser reconocido como una organización política y Tobón quedó por fuera.

Este mínimo de votos es diferente para Senado y para Cámara: En Senado, el partido debe alcanzar al menos el 3 % de la totalidad de los votos a nivel nacional, mientras que en Cámara el umbral es distinto en cada territorio y se calcula con la totalidad de votos de cada departamento.

Además, solamente después de que sucedan las elecciones se podrá determinar cuál es el mínimo de votos que debe alcanzar el partido para mantener su personería jurídica, tanto en Senado cómo en Cámara. Después de que se asegura la personería del partido o la coalición, las y los senadores que participaron en listas abiertas serán ubicados mediante una cifra que permite determinar el número de curules a las que tiene derecho cada partido.

¿Cuál es el mínimo de votos por congresista elegido?

El mínimo de votos requerido para lograr una curul en el Senado se calcula a través de una cifra repartidora, este es un cálculo matemático que hacen las autoridades electorales con base en el censo electoral y la cantidad de votos válidos. Para las elecciones legislativas de este año esta cifra puede ubicarse, según las proyecciones, alrededor de los 180 mil votos, lo que quiere decir que si el o la candidata no llegan como mínimo a esa cifra no tendrían una silla en el Senado de la República.

En caso de que la lista sea cerrada, cuando el partido pasa el umbral, al calcularse la cifra repartidora, se otorgan las curules que haya logrado el partido y se reparten en el orden en que fue dispuesta la lista.

