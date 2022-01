En el nuevo Congreso de 2022 insistirían en regular la eutanasia

Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia y le pidió al Congreso que legislara sobre el tema. Desde entonces, han sido varias las iniciativas que se han tramitado, pero todas han fracasado.

A solo horas de que el ciudadano Víctor Escobar sea el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal, este viernes desde el Congreso anunciaron que insistirán en regular ese procedimiento. Si bien se trata de un pendiente que suma más de 20 años, luego de que la Corte Constitucional diera vía libre a la terminación de la vida de forma digna, el proyecto sigue engavetado y el Legislativo se niega a dar la discusión.

Así lo anunció el representante Juan Fernando Reyes (Partido Liberal), quien en los últimos tres años ha sido uno de los más insistentes en la necesidad de que el Congreso reglamente la eutanasia. Según el parlamentario, en caso de lograr su reelección, persistirá en la iniciativa a partir del próximo 20 de julio.

El representante dijo haber hecho seguimiento al proceso de Víctor Muñoz, quien sufrió dos accidentes cerebrovasculares que han deteriorado su estado de salud, por lo que pidió terminar su vida de forma digna.

“Víctor siempre manifestó la importancia de regular la eutanasia en el país, su proceso estuvo lleno de tramititis y trabas innecesarias por lo que no quiere que ningún colombiano pase por lo mismo. Él ahora es un referente en la lucha por las libertades, en su libre decisión de despedirse del dolor y morir dignamente. No me alegra saber que morirá, pero sí que su decisión por fin fue respetada”, declaró el legislador.

Escobar, a sus 60 años, sufre 16 patologías que lo atormentan y de las cuales quiere descansar. El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Cali le negó la eutanasia por un error administrativo en un proceso de tutela. Después, el Juzgado 17 Civil de Cali le ordenó a su EPS conformar un comité para que Escobar pudiera acceder al procedimiento. Víctor y su EPS acordaron cuándo será el día de su muerte: este viernes 7 de enero de 2022 a las 7:00 p.m., como siempre fue su deseo.

Justamente, en noviembre pasado se hundió en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en Colombia. Con ese, fueron al menos tres los intentos en el Congreso por cumplir la orden de la Corte Constitucional para reglamentar el procedimiento.

“Regular la eutanasia en Colombia nunca había estado tan cerca de ser una realidad, increíble que han pasado 25 años (1997) desde que la Corte Constitucional reconoció la eutanasia como un derecho y aún el Congreso no la ha regulado. Colombia sigue esperando que se regule. ¿Por qué tantos ‘peros’ cuando se trata de respetar la voluntad de cada uno?”, precisó el representante.