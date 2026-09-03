“Hay que devolver la libertad para elegir”: Claudia Margarita Zuleta sobre reforma pensional

La senadora del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, entregó detalles sobre la contrarreforma pensional que presentará el Centro Democrático en las próximas semanas. Foto: Terumoto Fukuda

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¿En qué consiste la contrarreforma pensional que propone el Centro Democrático?

Este proyecto de ley de contrarreforma lo que busca es ajustar algunos artículos. Sería un proyecto de no más de 15 artículos que modifique aspectos fundamentales que creemos gravosos de la ley 2381. Uno, la libertad de elección de los ciudadanos. La reforma pensional crea un sistema de pilares y obliga a todos los colombianos a cotizar la primera parte de sus cotizaciones en Colpensiones y después de 2.3 salarios mínimos en fondos de ahorro individual. Eso significa que el 87 % de los colombianos hoy cotizantes que cotizan por debajo de 2 salarios mínimos tendrían que ir a Colpensiones.

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Eso tiene varios efectos. El primero es que hace un grave daño en el tema de ahorro nacional porque se deja de ahorrar y segundo, aunque trae nuevas cotizaciones a Colpensiones y en principio abulta los ingresos de la entidad, también le hace crecer enormemente su pasivo pensional porque se compromete con pensión, con un mayor número de personas, y todas las pensiones tienen un subsidio implícito. Entonces, entre más pensiones prometo, más subsidios tengo que pagar y esos subsidios hoy los está cubriendo el Estado. Es un tema de sostenibilidad.

¿Cómo se ajustaría el tema de la contribución en salario?

Estamos revisando si, como lo dice la nueva reforma pensional, es 2.3 salarios mínimos, creemos algunos que debería ser un poco menos, máximo 1.5 salarios mínimos, hasta encontrar un nivel actuarial que disminuya el pasivo pensional del Estado, pero que permita que Colpensiones pueda pagar y que los colombianos tengan esa garantía de pensionarse para quienes deciden entrar en ese pilar.

¿Habría ajuste al tema de la devolución de saldos?

Ese es el tercer elemento de nuestra propuesta. La ley 2381 define dos cosas. Uno, que quien llega a la edad 57 y 62 años, mujeres y hombres respectivamente, y no han cumplido los requisitos para pensionarse, no tienen las semanas, ya no van a recibir devolución de saldos, sino que van a recibir una renta mínima vitalicia. Una renta que se va a calcular en virtud de cuánto ahorraste. Nosotros consideramos que hay que devolverle la libertad a los ciudadanos para elegir si quiere esa renta mínima o si opta por la devolución de saldos.

¿Hay posibilidad de integrar esos cambios en la nueva reforma?

Lo primero es identificar que hay dos momentos. El primero es que se resuelva en la Cámara de Representantes la discusión de los artículos devueltos por la Corte. Ese es un proceso.

Paralelamente, el Centro Democrático prepara un proyecto para presentar un nuevo proyecto de ley que modifique esa 2381 que declara la reforma pensional de Gustavo Petro. Son dos momentos distintos.

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¿Cómo están las posturas del tema dentro del partido?

En este momento todavía hay varias visiones que estamos concertando con el fin de en próximos días presentar una propuesta unificada. Lo claro es que el partido va a presentar un solo proyecto. ¿Sobre qué versan esas diferencias? Algunos creen que no deberíamos insistir en acomodar el umbral de cotización en convenciones. Algunos creen que deberíamos dejar en 2.3. Otros, dentro de los que me incluyo, creo que sí hay que hacer ajuste porque la CARF, el Comité Autónomo, hizo cálculos actuales y desarrolló modelos y demuestra que en ese nivel el pasivo pensional puede casi duplicarse a mediados de siglo. Entonces, por esas razones actuales creemos que sí hay que bajar un poco.

Otro punto de discusión está sobre el tema de evolución de saldos. La ley 2381 dice que las personas que no cumplen a la edad, 57 y 62 años, los requisitos deberían esperar tres años más, tratando de llegar a los requisitos, las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65 años, para poder optar por la renta mínima. Hay quienes en el partido creen que no deberíamos cambiar los temas de edad y otros creemos que sí deberíamos ajustar temas de edad.

Pero esto, más que pareceres, en lo que va a resultar es que después que hagamos todos los análisis, con actuarios, que podamos revisar los modelos económicos, podamos tomar una decisión. Porque al final un sistema de seguridad social, en el fondo, es un sistema económico que tiene que ser sostenible.

¿Ya hubo diálogo con el gobierno De la Espriella para hablar de este proyecto?

Estamos buscando una reunión formal con el equipo de gobierno para presentar nuestro proyecto, una vez ya esté nuestra propuesta de proyecto de ley, una vez esté definitivamente configurado. Pero sí, digamos, ha habido mensajes en términos informales de decir, estamos trabajando en esta idea y sentimos que en algunos aspectos el gobierno puede estar de acuerdo, puede estar apoyando la iniciativa.

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En su agenda también ha hablado de reforzar seguridad social a sectores de la informalidad, ¿en qué consiste su proyecto?

Hay una población en este país que puede superar el 50 % hasta el 56 %, que está por fuera de ese mundo regular del estándar del que gana un salario mínimo o más de manera formal cada mes. 56 % de la población colombiana es informal, trabaja independiente, es “cuenta propista” o gana menos de un salario mínimo, por lo tanto no cotizan al sistema de seguridad social.

Esa gente no está amparada, solamente tiene subsidio en el sistema de salud, pero no está amparada para la vejez y no tiene riesgos laborales. Nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que le hemos llamado el de la contribución única solidaria, que lo que busca es que los trabajadores que son cuenta propistas, que quieran hacerlo por supuesto, puedan cotizar con una tasa de cotización mucho más baja, que les permita mantener su afiliación al régimen subsidiado, pero que empiecen a hacer ahorro para la vejez y tengan un microseguro de riesgos laborales.

¿Qué beneficios tendrían?

En síntesis, que una persona que trabaja como un transportador informal, como un vendedor ambulante, como un comerciante informal, con esa menor tasa de cotización pueda tener salud, una renta asegurada para la vejez, y si un día se enferma, se incapacita o no puede seguir trabajando por invalidez, también tenga un respaldo en materia de seguridad social. Es decir, que esa gente no esté, como lo está hoy, absolutamente desamparada.

¿De cuánto sería aproximadamente esa cotización?

Esa cotización podría estar aproximadamente, dependiendo del nivel de ingresos de las personas, el ingreso real, aproximadamente en un 20 % de lo que vale la tarifa actual de cotización. Una persona que cotiza por salario mínimo, un salario mínimo, está pagando una cotización de sobre COP 500.000.

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¿Este proyecto atacaría de lleno la informalidad?

Una de las causas importantes de la informalidad en Colombia, una de ellas, no quiero decir que sea la única, es el elevado costo de la formalización. Y, de hecho, la reforma laboral que se acaba de aprobar en el gobierno anterior aumentó aún más los costos de la formalización. Si un pequeño emprendedor arranca un negocio, una heladería, quiere tener un empleado, ese empleado le está costando alrededor de COP 3 millones al mes con un salario mínimo. Ese costo es bastante alto para el emprendedor colombiano.

¿Eso no afectaría a las finanzas del país?

Aquí esto se puede mirar desde dos lados. Ese 56 % que no cotiza demanda subsidios del Estado porque te demanda régimen subsidiado en salud, pero además cuando llegas a la vejez sin ingresos, luego demandas subsidio del adulto mayor y las personas que quedan en invalidez o tienen enfermedades que no les permiten acceder al mercado laboral, también demandan una responsabilidad asistencial del Estado. Este proyecto tiene un impacto positivo porque va a hacer que millones de personas lleguen a poner recursos en el sistema de seguridad social.

Es decir, esta persona que empieza a ahorrar para la vejez ya no depende para su supervivencia del subsidio del adulto mayor cuando llega a la vejez, sino que ya tiene un ingreso que va a haber sido construido alrededor de la vida laboral. El sistema de seguridad social debe dejar de estar atado al salario mínimo porque no todas las personas tienen acceso a él o más. Entonces, creemos que el impacto del proyecto no es negativo en términos fiscales, al contrario, hace que las personas lleven recursos a un sistema de seguridad social que hoy está siendo apalancado mayoritariamente con recursos fiscales, con recursos del Estado.

Finalmente, ¿qué se ha propuesto en materia energética para esa crisis en la Región Caribe?

El riesgo de apagón es de las mayores alarmas que tenemos generadas en la región. Estamos muy contentos y calificamos como un hecho positivo que el Gobierno haya rápidamente dispuesto unos recursos para generar flujo en generadoras de energía y en comercializadoras con las deudas que el gobierno tiene. Eso alivia la crisis, pero no es suficiente.

Lo que estamos trabajando y lo que le pedimos al gobierno es que se incorporen las partidas para ayudar a la construcción de la infraestructura que en este momento necesita el Caribe para superar que hoy tenemos el 40 % de las debilidades técnicas de todo el sistema eléctrico colombiano concentrado en el Caribe. Uno, inversiones en infraestructura y dos, abogamos porque se revise el régimen especial tarifario que está operando hoy en la costa caribe, que se creó en el 2019 después del desastre eléctrico Caribe.

¿En qué consiste ese régimen?

En la costa empezamos a pagar una tarifa adicional y hubo un ajuste para que hiciéramos fondos para apalancar las inversiones y para reducir las pérdidas. Eso no se ha producido. Por eso le pedimos al gobierno nacional, además atendiendo una orden que ya hay del tribunal administrativo, reajuste el manual tarifario para que el Caribe no siga pagando más cara la energía.

¿Ya hubo diálogo con el gobierno al respecto?

Todavía no hay mesas técnicas con el ministerio, pero hemos estado proponiendo el tema en el debate público. Ahora en las discusiones de presupuesto general y de plan de desarrollo serán momentos muy importantes para dar estas discusiones. Además, veo toda la disposición en el gobierno. La ministra de Minas (Noemí Arboleda) es una mujer muy entendida del problema porque viene del operador del sistema eléctrico colombiano que es XM. Tenemos toda la confianza que el gobierno no solamente tiene la disposición, sino que tiene en la jefatura de la cartera a una persona idónea para producir las soluciones que estamos necesitando.

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