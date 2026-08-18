¿En qué va la oposición?: encuentro de Petro con Samper y otros movimientos

Expresidentes Gustavo Petro y Ernesto Samper. Foto: Gustavo Petro

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Luego de retomar las filas de la oposición y dejar atrás el primer gobierno de izquierda pura del país, la izquierda viene configurando las primeras acciones que llevará a cabo en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país.

En esta línea, los expresidentes Gustavo Petro y Ernesto Samper se pusieron cita este martes. Al respecto, Petro dijo: “Hay que unir todas las fuerzas que crean en la vida, y la democracia en el país. Propongo un gran frente por la Vida porque está en peligro la Vida y la Soberanía Nacional y las fuerzas más oscuras se Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana”.

Por su parte, desde el Pacto Histórico, ya se anunció la primera réplica a la alocución presidencial que hizo el presidente De la Espriella el pasado lunes. “El Pacto Histórico solicita formalmente el derecho a controvertir la alocución presidencial, conforme a la Ley 1909 de 2018.Colombia merece respuestas sobre la atención del terremoto: las decisiones en las horas críticas, la capacidad de rescate, la ayuda internacional, la atención a los damnificados y el uso de recursos públicos. En una tragedia nacional, la prioridad no puede ser la propaganda”, dijo el partido.

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Este derecho a réplica será ejercido por los líderes de la izquierda, Iván Cepeda y Gustavo Petro. “Hemos tomado decisiones como Dirección Nacional a propósito de la locución del día de ayer de Abelardo de la Espriella. La primera decisión es que vamos a ejercer el derecho que nos permite la Constitución y el estatuto de oposición de responder ante los medios de comunicación hasta por tres veces al año al mandatario en ejercicio, frente a un tema que merece todo el análisis y toda la reflexión por parte de la sociedad colombiana”, dijo Gabriel Becerra, representante del partido.

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“Como oposición, esperamos que haya una respuesta más eficiente una respuesta menos banal a la situación crítica que está viviendo la sociedad colombiana. En segundo lugar, ese derecho lo ejercerán los compañeros Gustavo Petro e Iván Cepeda, como líderes de este proceso que representa el pacto histórico y la oposición”, puntualizó.

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