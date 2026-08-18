Así va la elección de los magistrados del CNE: partidos se jugarán sus cartas en el Congreso

Congreso pleno durante la instalación del 20 de julio de 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La carrera por los nueve asientos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha intensificado tan solo ocho días para su elección en el pleno del Congreso. La posición en ese órgano es clave para todos los partidos políticos que se jugarán sus cartas de cara a la composición de una entidad que ejerce vigilancia y control sobre las colectividades en Colombia.

Y es que tras las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, el próximo 31 de agosto se cumple el ciclo de un grupo de magistrados en el Consejo Electoral que se vieron envueltos en expedientes con alta carga política y que se podría intensificar en los próximos cuatro años.

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La distribución ya parece definida. El partido con mayor representación en el Congreso -sumando sus curules de Senado y Cámara- es el que más sillas ocupa en este órgano, lo que pone al Pacto Histórico, único partido de oposición, como la colectividad que más representantes puede tener.

Serán dos asientos para ese partido, mientras que el resto de colectividades competirán por un asiento. Es en ese contexto es que las coaliciones de gobierno buscan ubicar a sus fichas en ese órgano en el que, entre otros, se ponen en juego puntos como la personería jurídica de los partidos, la financiación de campañas e incluso la reposición de votos en procesos electorales.

Las candidaturas y,a han sido definidas. Son en total 28 aspirantes para esos nueve asientos de los que dos serán para el Pacto Histórico mientras que los otros 25 partidos se disputarán un asiento. Además de la bancada opositora, que presenta 8 candidatos, el partido Liberal presenta el mismo número de aspirantes.

Ese partido presenta a Adriana Franco, Alejandro Vega, Campo Alexandre Prieto, Carlos Marchán, Cristian Castro, Daniel Pinzón, Maria Victoria Tafur y Silvio Carrasquilla. El Centro Democrático apuesta por Nubia Stella Martínez, candidata casi fija para tener el cargo, y Plinio Alarcón en una coalición con el Partido Mira.

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En el Partido Conservador el postulado es el del exrepresentante Juan Carlos Wills; Cambio Radical se va con Gersel Pérez; La U con Juan Felipe Lemos; Salvación Nacional apuesta por José Antonio Parra; Nuevo Liberalismo y Alianza Verde, en coalición, postularon a Miguel Eduardo Sastoque; el partido Mais va con Roquelina Blanco y Praxere Ospino, mientras que La Fuerza postuló a Martha Lucía Zamora y Sonia Bernal; y finalmente En Marcha se fue con Guillermo Rivera.

¿Qué sigue en el proceso?

El calendario definió el 25 de agosto como la jornada para la elección de los nueve magistrados ante el pleno del Congreso. Sin embargo, esta semana previa servirá como antesala para que los partidos cocinen los acuerdos y puedan llegar con una plancha definida de aspirantes. Así lo confirmó El Espectador que, además, en entregas previas pudo constatar la existencia de un acuerdo de los partidos de gobierno para abarcar al menos seis de las siete sillas en disputa.

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Esa decisión dejaría con representación al Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador. Salvación Nacional sería otro partido para entrar en ese acuerdo, pero su participación en la coalición no ha sido recurrente. Finalmente el último pulso lo darían los partidos minoritarios que buscan tener su representación. Mira, En Marcha, Así, La Fuerza y la coalición multipartidista liderada por la Alianza Verde pretenden la última silla que, sin embargo, también busca el Pacto bajo la línea de cociente “residual”.

Los salones del Capitolio Nacional servirán de punto de encuentro de los partidos con lo que cocinarían los acuerdos. La elección se dará el próximo 25 de agosto y será en el pleno del Congreso que convoca a los 283 congresistas que se encuentran en funciones.

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