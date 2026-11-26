Durante la sesión de la plenaria de Cámara de este miércoles, el presidente de esa corporación, el conservador Nicolás Barguil, expulsó al representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, por "reiteradas faltas de respeto" contra la mesa directiva y otros legisladores. Los hechos se presentaron durante la discusión de adición presupuestal para el Fondo Milagro y en ellos se vieron involucrados otros integrantes de la principal bancada de oposición, así como la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).

La pelea se originó luego de que Mondragón realizara una intervención sobre el debate, el cual tuvo una réplica de la representante Catherine Juvinao. Allí, ella se refirió al congresista del Pacto Histórico como "burro" y "bruto", asegurando que no tiene conocimientos concretos sobre los proyectos en discusión. La legisladora le dijo, además, "estudie vago", cerrando una intervención que elevó el tono de la disputa en la Cámara.

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Ante esas afirmaciones, Mondragón respondió y cuestionó a la congresista de la Alianza Verde, pero en medio de su intervención este fue interrumpido. Fue allí cuando el representante valluno y su bancada del Pacto exigieron garantías a la mesa directiva, aumentando las tensiones en el salón elíptico de la Cámara. Enseguida Mondragón se dirigió a la mesa directiva en un tono elevado y con numerosas reclamaciones que, por las formas, no fueron bien vistas en el recinto.

Otros congresistas como Jorge Tovar (Citrep) o Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), llamaron la atención a Mondragón e incluso pidieron a la mesa directiva aplicar correctivos para impedir la participación de Mondragón en la sesión. Y aunque el presidente Nicolás Barguil quiso dar continuidad con la sesión, desde el Pacto Histórico se elevó la discusión exigiendo garantías. En efecto, Barguil realizó cuatro llamados al orden hasta que finalmente tomó las medidas contra Alfredo Mondragón.

Durante la plenaria de Cámara de este miércoles, la mesa directiva de esa corporación expulsó de la sesión al representante Alfredo Mondragón tras argumentar repetidas faltas de respeto de ese congresista contra otros legisladores y el recinto.



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En medio de los gritos de varios sectores, Barguil pidió al Secretario General, Miguel Ángel Sánchez, aplicar el artículo 73 de la Ley 5 de 1992 en la que se establecen las normas que rigen al Congreso. "Respete Mondragón, que usted habló y lo respetamos", dijo el también representante Octavio Cardona, previo a la expulsión del congresista del Pacto. Según se contempla en esa norma, se puede aplicar una supensión por faltas de respeto desde un llamado de atención hasta las suspensiones entre un día o un mes, según lo determine la mesa directiva de cada corporación.

Fue entonces cuando Barguil pidió aplicar la norma y expulsar del recinto al representante Mondragón durante el resto de la jornada. "Usted no va a venir aquí a sabotear la plenaria", dijo Barguil, quien acto seguido aplicó esa normativa. Sin embargo, luego de estos choques hubo cuestionamientos en bancadas de la oposición, puntualmente del Pacto Histórico y otros sectores.

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"Respete para que le respeten", dijo la representante María Fernanda Carrascal, vocera del Pacto en la Cámara. Asimismo, cuestionó las declaraciones de Juvinao y dijo, "llamarle burro a un congresista es faltarle al reglamento. No pueden dejar que esas cosas pasen acá". Asimismo, Jaime Raúl Salamanca expresó solidaridad con la mesa directiva y respaldó, además, a Juvinao, de su bancada. Salamanca, quien fue presidente de la Cámara, dijo que "no se puede empezar a debatir acusando a mi compañera Catherine Juvinao de lo que se la está acusando". También pidió respeto a Carrascal, quien emitió varios señalamientos en su contra.

Finalmente, ya fuera del recinto, Mondragón respondió a Juvinao y dijo que ella "utiliza las mismas formas machistas que se reprochan en el 25 de noviembre". Asimismo calificó de "arbitrariedad" su expulsión de la sesión y aseguró que esto no se aplicó contra Juvinao y exigió: "si va a pedir respeto, respete para que la respeten. No instrumentalice la lucha de los derechos contra las mujeres". El congresista también dijo que jamás habría faltado el respeto a la congresista de la Alianza Verde.

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